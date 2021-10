BARTS opent 3 winter stores in Amsterdam

Goodbye bikini’s, welcome back beanies

Amsterdam – Ook dit jaar slaat accessoires merk BARTS de handen ineen met ijslabel IJscuypje. Samen brengen ze in drie van de normaal gesproken zomerse locaties de BARTS wintercollectie tot leven. Dit is goed nieuws voor iedereen die nog op zoek moet naar fijne warmhouders, want de herfst heeft z’n intrede gemaakt en ook de winter laat niet lang meer op zich wachten.

Nieuw dit jaar is de locatie op de Albert Cuyp, waar IJscuypje zelf ooit begon. Gezien het relatief jonge en modieuze publiek dat hier normaal naar de ijssalon komt, laat BARTS hier nu vooral een groot deel van hun populaire urban collectie zien. Kleurrijk, ongedwongen, clean en bovenal stylish. Denk aan mutsen, bucket hats, sjaals, handschoenen, wanten en tassen. Alles om warm te blijven tijdens de koude dagen van het jaar. Geïnspireerd door en ontworpen voor de generatie van de toekomst.

BARTS ontwerpt ieder jaar weer een volledige wintercollectie voor zowel volwassenen als kinderen waarbij kwaliteit, design, comfort en functionaliteit voorop staan. De winter stores bieden de ultieme gelegenheid om deze volledige collectie van Barts van dichtbij te bekijken en te passen. Creëer de ultieme winterlook voor regenachtige en winterse dagen.

De BARTS winter stores worden eind oktober op onderstaande locaties geopend:

Heiligeweg 18

Prinsengracht 292

Eerste van der Helststraat 27