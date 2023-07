Barts SS24 - Hoogwaardige, comfortabele en functionele strandkleding geïnspireerd door de Stille Oceaan

Het vangen van de essentie van het eilandleven, neemt BARTS' SS24 collectie ons mee op een reis door de tropische eilanden van de Stille Oceaan. Geïnspireerd door witte stranden, levendige koraalriffen en een overvloed aan flora en fauna, vermengt de collectie prachtig comfort en subtiele details tot een reeks unieke, hoogwaardige zomerstukken.

SS24 collectie Credits: Barts

Stel je zand onder je voeten voor, de warme zonnestralen op je huid en een eindeloze blauwe horizon. Deze idyllische setting dient als decor voor een collectie gevuld met natuurlijke vormen en kleuren, die de relaxte sfeer van het eilandleven weerspiegelt. Alle zorgvuldig gemaakt van duurzame materialen en klaar voor tropische uitstapjes of zonnige lokale stranduitjes. De collectie ziet badkleding vernieuwd in zes onderscheidende thema's. Het toont een verscheidenheid aan pasvormen, van triangle en halter tops tot cheeky bum en volledige dekking bikini broekjes. BARTS biedt exclusieve prints en sportieve kleuren in zijn assortiment, zodat er een geschikt item is voor ieders smaak en lichaamstype.

SS24 collectie Credits: Barts

SS24 collectie Credits: Barts

Aanvullend op de badkleding, presenteert BARTS een assortiment strandkleding en accessoires. Luchtige hoeden, zomerjurken, veelzijdige kaftans en pareo's worden aangeboden voor de perfecte finishing touch. Daarnaast zorgt hun handgemaakte sieraden, gemaakt in Bali, voor een authentieke eiland-DNA in je zomerlook.

SS24 collectie Credits: Barts

Ook de kinderen worden niet vergeten, met een leuke selectie met tijgerprints en weelderige bloemontwerpen op zwemkleding en trendy strandaccessoires.

Op het gebied van duurzaamheid zet BARTS haar inzet voort. De SS24 collectie maakt gebruik van milieuvriendelijke alternatieven zoals gerecycled polyamide en cool katoen, wat zowel in als uit het water comfort en functionaliteit garandeert. Natuurlijke raffia stoffen geven hoeden en tassen een duurzame maar stijlvolle rand, die de perfecte eilandvibes uitstraalt. Al drie decennia is BARTS het Europese accessoiremerk bij uitstek, dat consequent hoogwaardige, comfortabele en functionele mode-items produceert met een unieke flair. De SS24 collectie, geboren in de Houthavens van Amsterdam, zet deze erfenis voort en biedt een meeslepende eilandervaring voor zomer 2024.

SS24 collectie Credits: Barts