Barts vertaalt het zwoele eilandleven naar nieuwe bikinilijn: van geschilderde prints tot campagnebeeld

In de brandende zon struint een surfer girl over uitgestrekte zandstranden. Haar ‘sunkissed’ schouders worden onthuld door een mouwloze jurk van luchtige stof. Een vrolijke bikiniprint steekt zomers af tegen de azuurblauwe oceaan. Het is de toon die Barts wil zetten met de badmodecollectie voor 2024. Maar hoe vertaal je zo’n verhaal in een sterk ontwerp? FashionUnited onderzocht het met Barts’ head of design Kelly Wieck.

In elke vrouw een island girl

Een geslaagde bikinilijn brengt een duidelijke boodschap, in dit geval geïnspireerd door de Stille Oceaan en het eilandleven. Het idee van de ‘island girl’ ontstond in de nasleep van de coronaperiode, toen het verlangen naar vrijheid groot was.

Ideeën komen uit mijn onderbuik. Het is een gevoel. Dat ontstaat gewoon in mijn groentetuin tussen de plantjes of midden in de nacht. Dat ik ineens weet: dit is de sfeer en deze kleur moet erin. Als ik denk aan een eiland met palmbomen, zand tussen je tenen, warmte en een briesje, dan zie ik een vrouw voor me die heel zelfverzekerd, vrouwelijk en sporty is. Je wil achter haar aan en samen met haar overal naartoe. Dat gevoel wilde ik in deze collectie brengen. Kelly Wieck, Barts’ head of design

Credits: Barts, eigendom van het merk

De Australische designer en vrouw van oprichter Bart Koene heeft het gevoel van de relaxte zomer in haar DNA zitten. Ze groeide op met de zee en heeft een grote passie voor het normaliseren van modieuze bikini’s voor elk type vrouw. “Australië heeft een echte ‘beach cultuur’. In Nederland zijn we nog heel praktisch en je moet er vooral niet te sexy uit zien. Ik vind dat teleurstellend, waarom zou je je lichaam niet accepteren in plaats van verbergen? Dat mag best een beetje meer gevierd worden”.

Daar zit meteen het hogere doel van de ontwerpen van Wieck. Haar designproces begint met een basiskader dat afhangt van thema en seizoen, maar met speciale sublijnen wil ze elke doelgroep aanspreken en hen zelfvertrouwen geven. Van dezelfde print bestaan fashion en sporty modellen, sommige ‘styles’ geven extra support, en motieven en kleuren gaan van jeugdig tot volwassen.

Mix van voorkeur en voorspellingen

Die vormen en patronen bedenkt Wieck aan de hand van moodboards, foto’s, herinneringen en andere ingevingen. Op Barts’ hoofdkantoor stapelen mappen vol suggesties zich op, tot er een rode draad ontstaat. Prints schildert ze zelf, om ze vervolgens door te sturen naar de grafische afdeling. Zij stileren de vormen tot strakke motieven en experimenteren met kleur. Dat is overigens niet zomaar een kwestie van voorkeur, benadrukt Wieck. “Ik kan wel roepen wat ik mooi vind, maar we moeten ook kijken naar trends en forecasts. Gelukkig is er veel overlap: dat het precies het moment van de kleur is die we willen hebben. Vinden we het niet mooi, dan laten we het soms als detail in de collectie terugkomen.”

Zeker bij swimwear is het dan ook nog de vraag of zo’n dessin ‘offline’ net zo mooi is als op de computer. Testlapjes worden daarom eerst op verschillende huidtypes gelegd en dan pas gaat de knoop door. Materiaalkeuze doet ook niet onder in Wiecks designproces. Ze werkt met eco-friendly alternatieven die lekker zitten en goed presteren in en uit het water. Voor de 2024 collectie koos ze onder anderen gerecycled polyamide, koel katoen en zacht linnen.

Credits: Barts, eigendom van het merk

Strenge selectie

Ideeën zijn er genoeg, maar alleen de beste ideeën eindigen in de collectie. Volgens Wieck zijn vier prints zijn niet door de selectie gekomen. Misschien kan ik ze nog ergens anders hergebruiken, bijvoorbeeld voor kids of een mannenshort.” Doorslaggevend in dat soort moeilijke keuzes is het geheel dat moet kloppen. Door een gedefinieerde kleurenwaaier en patroonstijl aan te houden, ontstaat een duidelijke vormentaal. Zo kan de drager meteen elk item uit de collectie combineren.

Terwijl alle aandacht alweer op zomer 2025 is gevestigd, wordt het eilandverhaal vastgelegd op beeld. Ook daar komt veel sfeergevoel bij kijken: de juiste modellen, een locatie die het gewenste beeld oproept en een fotograaf die het verhaal begrijpt. Dat verhaal werd overgebracht aan het team tijdens de belangrijke salespresentaties in juni, met mannequins. Wieck: “Als je het op een model ziet, snap het je past echt. Daarom is het heel belangrijk voor ons om onze agents echt vol te stoppen met ideeën.”

In februari liggen de easy going glamour prints met wuivende zeewieren, tropische bloemen en schelpen in de winkel. Na twee jaar ideeën vertalen in product, kan de bohemien island girl los.