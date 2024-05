Basisschoolleerlingen krijgen les over de impact van mode op de planeet

Voormalige studenten van TMO Fashion Business School, Bas van Zomeren en Milto Ploem, zijn de initiatiefnemers en bedenkers van De Modebazen. Dit initiatief heeft als doel kinderen bewust te maken van de impact van mode op onze planeet en hen te inspireren duurzamere kledingkeuzes te maken. Wat begon als een onderzoeksproject tijdens hun studie BBA in Fashion aan TMO, is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle startup. In samenwerking met basisscholen, bedrijven en gemeentes krijgen kinderen lessen in duurzaam design, identiteit en stijl, upcycling en reparatie, en duurzame productiemethodes.

Jong geleerd

“Kennis is de eerste stap naar een duurzamere levensstijl, ook als het om mode gaat. We leren kinderen labels lezen, de impact van fast fashion begrijpen en het belang van duurzaamheid inzien. Op deze manier hopen we de volgende generatie al op jonge leeftijd bewust te maken van de macht en de impact die zij als consument hebben op de toekomst van mode – en van de planeet," zegt Bas van Zomeren. "Voor ons is het waardevol dat onze oude school ons hierin nog steeds steunt en faciliteert, want een deel van de duurzaamheidslessen aan basisschoolleerlingen zal plaatsvinden op de campus van TMO."

Presentatie aan Kiki Hagen

In mei 2023 presenteerden Bas en Milto hun programma De Modebazen op TMO aan onder andere Tweede Kamerlid Kiki Hagen, Sam Elfvering en wethouder Utrechtse Heuvelrug Karin Oyevaar. Een jaar later is de uitrol een feit en krijgen groepen basisschoolleerlingen les op TMO, mede ook dankzij de steun van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Primeur

De primeur gaat naar basisscholen De Hoeksteen en De Schakel. Op dinsdag 4 juni zullen ongeveer 80 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 naar TMO komen voor de lessen van Bas en Milto. Onder leiding van textielspecialist en -docent Roelie Gaasbeek gaan de kinderen aan de slag in het textiellaboratorium van TMO, waar ze o.a. diverse proefjes met stoffen gaan uitvoeren.