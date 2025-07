Batavia Stad en Bas Kosters lanceren ‘BE PROUD. BE YOU.’ limited edition collection

Batavia Stad Fashion Outlet en kunstenaar Bas Kosters slaan opnieuw de handen ineen voor de viering van Pride. Dit jaar vertaalt Kosters zijn kleurrijke droomwereld naar draagbare fashion items: een drawstring backpack en vier geborduurde emblemen, beide voorzien van speelse afbeeldingen uit zijn ontworpen droomwereld. Deze mode-kunstwerken zijn vanaf maandag 28 juli verkrijgbaar in het Centre in Lelystad en worden op zaterdag 2 augustus uitgedeeld tijdens de Canal Parade in Amsterdam. De samenwerking is onderdeel van de BE PROUD. BE YOU.-campagne van Batavia Stad.

Om de boodschap van inclusie en zelfexpressie tastbaar te maken, ontwikkelde Bas Kosters een rugzak en een reeks kleurrijke emblemen. De ontwerpen zijn gebaseerd op figuren uit zijn eerdere Pride-kunstwerk ‘Courage amongst other things’. Door de emblemen met de vrolijke op kleding of accessoires te bevestigen, wordt de drager letterlijk onderdeel van de fantasierijke wereld die Kosters met zijn werk tot leven brengt. Mensen kunnen hiermee zelf bepalen hoe ze de boodschap uit willen dragen. Ieder item symboliseert harmonie, veiligheid en de vrijheid om jezelf te zijn.

“Mijn kunstwerk draait voor mij om een utopie van liefde, vrijheid en zachtheid. Ik wil anderen middelen aanreiken om die boodschap zelf uit te dragen. Zo ontstond het idee voor de tas en de emblemen. Het zijn de figuurtjes uit mijn kunstwerk die je nu ook op je kleding kunt dragen. Zo kunnen mensen letterlijk deel uitmaken van de wereld die ik heb gecreëerd.”

Mode als liefdevolle boodschap: BE PROUD.BE YOU.

Op zaterdag 2 augustus worden de items door Bas Kosters in stijl uitgedeeld langs de route van de Canal Parade in Amsterdam. Bezoekers ontvangen gratis een drawstring backpack bedrukt met het werk van Bas. In de rugzak zit een kleurrijk en speels embleem waarmee je eenvoudig je favoriete kledingstuk of accessoire kunt personaliseren. Het gaat om unieke items in beperkte oplage.

‘BE PROUD. BE YOU.’ limited edition collection. Credits: Eva Vliese, De Wolven

Met deze campagne willen Bas Kosters en Batavia Stad samen een liefdevolle boodschap uitdragen: een veilige, inclusieve en kleurrijke plek voor iedereen. Soe Martin, Marketing Director Batavia Stad: “Pride draait om jezelf kunnen zijn. Het kunnen vieren wie je bent, in alle kleuren en vormen. Wij streven naar een plek waarin iedereen zich welkom voelt. Daar werken we bij Batavia Stad het hele jaar door aan, maar tijdens Pride zetten we deze boodschap extra in de spotlight.”

Limited edition ook verkrijgbaar in Batavia Stad

Wie een rugzak wil bemachtigen hoeft niet per se naar Amsterdam af te reizen. Van 28 juli tot en met 2 augustus kunnen bezoekers in Batavia Stad Fashion Outlet een limited edition rugzak met embleem bemachtigen*, bij het Information Centre in het outletcentrum.

