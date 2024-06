Beachlife Summer 2025: Fashion trends door vertaalt naar swimwear

Speels en verfijnd, krachtig en trendy. Welkom in de wereld van Beachlife, waar de zomer van 2025 staat voor felle kleuren, grafische prints en on-trend stijlen. Trendy, door de keuze van populaire kleuren in het modebeeld, opvallende prints en verleidelijke accessoires die elkaar perfect aanvullen. De 2025 collectie van Beachlife is een krachtige collectie vol verrassingen, maar met een vertrouwde pasvorm. Ontworpen voor verschillende body types en het uitstralen van zelfvertrouwen.

Trendy kleurenpallet en eye-catching swimwearstoffen

De nieuwe Beachlife zomer 2025 focust zich op krachtige ontwerpen met een trendy look en hoogwaardige, rijke stoffen. Bestaande uit een diversiteit aan felle kleuren, glitters, structuurstoffen en gewaagde modestoffen. Snoep kleurtjes als shiny rood, zuurstokroze en zacht geel zijn de echte musthaves voor kleurenliefhebbers en fans van een color block. Houd je meer van prints? Dan kan je helemaal wild worden van een kleurrijke zebra print of klassieke teddy streep. Voor een opvallende luxe uitstraling binnen de collectie is het nieuwe grafische zwart/wit thema perfect! De ‘tweedachtige’ structuurstof geeft een leuke knipoog naar een mantelpakje die een coole tailored bikini look creëert.

De kleur blauw komt veel terug in de collectie, waaronder een frisse lichtblauwe kleur in een velours variant en een tijdloze swimwearstof in een moderne Navy kleur.

Het thema dat dit jaar opnieuw in de collectie verschijnt is de zwart met vanille color block: Vanilla & Black. Wegens het bewezen succes zal dit thema ook terugkomen in een combinatie van een warme aardetint met vanille color block.

Een ander opvallend thema binnen de collectie dat zeker de moeite waard is om te noemen is Green Shimmer – de lurex en shimmer stof laat je lekker ‘shinen’. Meer van de printjes? Kies dan voor een retro graphic, zebraprint of klassieke streep op structuurstof. Vele stijlen zijn gemaakt van hoogwaardige structuurstoffen, die onmisbaar zullen zijn voor de trendbewuste vrouw.

SS25 Credits: Beachlife

Nieuwe trendy stijlen, in een vertrouwde pasvorm

Ook in 2025 blijft Beachlife trouw aan het willen bieden van swimwear met een fijne pasvorm waarin iedere vrouw met zelfvertrouwen haar favoriete swimwear items kan dragen.

Beachlife voegt ieder seizoen bewezen terugkerende modellen in de collectie toe in een nieuwe look. De geliefde ruffle, twist top en ruches tops zijn wederom een belangrijk onderdeel van de collectie dit seizoen, beschikbaar in een variëteit aan nieuwe prints, stoffen en kleuren.

Naast de bekende en bewezen stijlen introduceert het Nederlandse badmodemerk ook een selectie van trendy & frisse nieuwe stijlen, zoals een halter deep plunge bikinitop in cupmaten B,C,D en een nieuwe variant triangle. De bikinibroekjescollectie krijgt een upgrade met kleinere, sexy modellen, waaronder het populaire brazilian- en stringbroekje, die naast de vertrouwde bestsellers hun entree gaan maken. Beachlife brengt daarom dit jaar een strik-broekje met gerimpelde naad, die de billen prachtig accentueert. Voor het speelse effect is er een nieuw volants broekje met ruffle op de bil. Nieuwe badpak stijlen kenmerken zich door elementen als een flatterende lage V-hals of een sexy open rug met bandjes als sluiting die een speels effect geven: echte eye-cathers voor in het zonnetje dus!

SS25 Credits: Beachlife

In de 2025 collectie is wederom veel aandacht besteed aan het ontwerpen van badkleding die geschikt zijn voor verschillende body types. Zo hebben zowel dames met kleine én grote cupmaten genoeg keuze. Binnen de zomer 2025 collectie is er daarom een brede keuze beschikbaar in cupmaten A t/m F. In haar eigen favoriete pasvorm kan zo iedere vrouw haar perfecte bikini mixen & matchen. Maak je beach look helemaal af met een mooi omslagdoekje of een oversized blouse.

Match your mini

Cool kids wear Beachlife. Twin deze zomer met het hele gezin in een kids collectie voor zowel meisjes als jongens. De collectie komt in dezelfde kleuren en prints als de exemplaren voor dames en heren. Match je mini-me in de zomer van 2025, want we weten allemaal: twinning is winning.

Heren collectie

De heren collectie is kleurrijk en cool. Van speelse sharks tot een blauwe zebra print, felle effe kleuren en klassieke strepen in verschillende kleuren. Een selectie van coole beach shorts tot boven de knie.

Recycled fabric

Beachlife is bezig om vanuit een duurzaamheidsoogpunt te handelen en er worden mooie stappen gezet. Ruim 40% van de nieuwe 2025 collectie is ontworpen in gerecyclede stoffen.

Brand story - Dames

Je wilt genieten van het leven. En vol zelfvertrouwen je dingen doen. Of je nu thuis bent, op je werk, in de stad of op het strand. Wij begrijpen hoe belangrijk je outfit daarbij is. Wat dat doet voor je uitstraling, zelfvertrouwen en eigenheid. Logisch dus dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je stijlvol, sportief of trendy voor de dag wilt komen. Meestal gaat dat goed. Want je hebt gevoel voor fashion. Je weet wat jou staat. Maar in een wereld van keuzes ligt altijd twijfel op de loer. Zeker als het gaat om badkleding. Als je bijna op je blootst bent. Juist dan wil je dat elk detail klopt. De stof. De print. Het design. Maar zeker de pasvorm en het draagcomfort. Je wilt een bikini die precies de juiste steun geeft en goed blijft zitten. Wat je bodyshape ook is, wat je ook gaat doen.

En dat is precies wat Beachlife je biedt. Modieuze, eigenzinnige bikini’s en badpakken met jouw gedroomde pasvorm. Al meer dan 40 jaar. Elke collectie opnieuw kun je terugvallen op pasvormen die zich bewezen hebben. Op modellen waarvan je weet dat ze perfect passen bij jouw bodytype. En toch is elke collectie weer verrassend anders. Met trendy prints en geraffineerde designs die helemaal passen bij jouw personality. Zodat je gewoon lekker je stralende zelf kunt zijn. En niets je tegenhoudt om heerlijk te genieten van de zon, de zee en het strand. Shine on.

Beachlife. Feel the fit.