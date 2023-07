Beaumont presenteert vernieuwde SS24 look & feel tijdens modefabriek.

Rêve en Soleil

Met trots presenteren wij onze SS24 collectie: Rêve en Soleil. Voor het concept van deze collectie zijn we geïnspireerd door het parkleven, bloemenmarkten en dromerige zonsondergangen van over de hele wereld. De collectie geeft energie, een gevoel van warmte en comfort, maar houdt een vleugje mysterie. Aan de basis van SS24 ligt een kleurenpalet met een mix van tinten die hinten naar het ultieme zomergevoel.

We hebben het concept van een pak naar een nieuw niveau getild en verrassende co-ord sets gemaakt. Ook brengen we een ode aan onze klassiekers met tijdloze details. Onze outerwear collectie brengt klassieke accenten in moderne looks. Deze hebben een oversized look en elegante details. De collectie is tijdloos, met een hint naar trend en geeft de Beaumont vrouw de mogelijkheid om creatief te zijn binnen haar eigen comfortzone. We geven haar de kracht om trouw te zijn aan haar unieke persoonlijkheid en af en toe gedurfde keuzes te maken.

We presenteren 6 kleurencapsules die prachtig kunnen worden gecombineerd maar ook op zichzelf sterk zijn en ton-sur-ton gedragen kunnen worden.

Rêve en Soleil geeft kracht aan gedurfde statement looks, een levendig leven met een mystieke touch.

Green Glow

Deze capsule gaat over energie en het vinden van moed om iets nieuws te proberen. We beginnen met een levendig, cool, limoengroene gloed om je dag op te fleuren. Je vindt een driedelig pak, opvallende tops met uitsneden en moderne jassen van sportief, rekbaar materiaal in deze capsule.

Sea Salt

Vind Sea Salt in elegante tinten blauw met een verfijnde touch. Deze capsule ademt moderne silhouetten en tijdloze texturen. Je vindt stijlen geïnspireerd op vintage looks met een futuristische touch in tailored broeken, gecombineerd met elegante tops, sprankelende lurex knits en glinsterende bombers.

Soft Khaki

Functie en een moderne touch worden gemixt in groene tinten uit de khaki familie. Basisstukken om een functioneel, modern en toch tijdloos gevoel te creëren voor elke gelegenheid. We combineren comfort met vrouwelijkheid in op vintage geïnspireerde halslijnen, zachte wollen items en gesmokte bloezen.

Misty Lilac

Vind mystieke en vrouwelijke energie in lila stijlen en pastelkleuren. Het gevoel van een dromerige middag vind je onverwachte combinaties zoals tailored broeken en oversized, metallic bombers. De tederheid is te vinden in transparante materialen met een vleugje metalic.

Naturals

Een combinatie van zachte natuurlijke tinten en warme accenten. Spendeer zonsopgang tot zonsondergang in gouden shimmers. Deze capsule voegt textuur toe aan je garderobe en geeft je het warme gevoel van de golden hour op het strand. Je vindt getailleerde pakken, gecombineerd met tijdloze jassen en zomerse essentials zoals lurex tops en gehaakte breisels.

Papaya Mimosa

Vind de zoete geur van zomerfruit in kleuren vol warmte en energie. Deze capsule is geïnspireerd door bloemenmarkten en zonderondergangen van over de hele wereld. Dit resulteert in bloemenprints gemaakt in broderie en gecombineerd met cropped outerwear in statement prints.