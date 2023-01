Behind the scenes: Baje

Baje Studio

Baje studio staat bekend om zijn onweerstaanbare, tijdloze ontwerpen met een uitstraling van luxe, waar niet alleen kinderen dol op zijn, maar zeker ook hun ouders. The Baje collecties geven een speelse twist aan luxe en tijdloze ontwerpen.

Duurzame artikelen door het gebruik van natuurlijke en organic kwaliteiten. Het gevoel van exclusiviteit en luxe wordt hiermee vervuld. De collecties van Baje bestaan uit tijdloze ontwerpen; niet trend afhankelijk, waardoor de modellen meerdere seizoenen door gedragen kunnen worden.

Een pasvorm waar goed over is nagedacht en materiaal met een ecologische oorsprong, alle items worden geproduceerd met het oog voor mens en milieu.

Baje verkoopt niet zomaar ontwerpen in de modewereld, maar een verhaal. Een heel consequent verhaal, waarin duurzaamheid, luxe en kwaliteit centraal staan. Met als slogan; ‘ we care for our children’s planet and we want to reduce the footprint we leave behind’.

‘Baje is primarily a story of life; a life that takes shape, develops and renews... a story that flows from children, my story, your story and the story of everyone who contributes to it. Can you recall yourself dancing around in a tutu skirt? Or playing hide and seek in your backyard? All with the privilege of wearing beautiful clothing.’

Elegant en vol poëzie. Het idee achter de SS23 collectie is simpel; hoogwaardige, perfect uitgekozen items die voor altijd gedragen kunnen worden. Geboren in Amsterdam en vervaardigd met behulp van de expertise van de beste ateliers.

Image: Baje Studio

New Essentials a sneak-peak at 2023

De Baje items zijn direct herkenbaar dankzij hun bijzondere designs en verfijnde details. Alle producten worden zorgvuldig ontworpen en gemaakt met kwalitatieve stoffen. Deze materialen selecteren wij zorgvuldig op duurzaamheid en hierbij maken wij alleen gebruik van de beste selectie.

De tule rok voor meisjes is een echte essential voor Baje, passend bij de tops maakte dit het succes van Baje voor de meisjes. Van een casual alledaagse look- tot aan weddingwear, deze rok kent geen grenzen als het gaat om draagbaarheid en trend. Voor onze energieke en avontuurlijke jongens springt de tijdloze linnen collectie eruit.

Now it’s time to shine together

Nu is het jouw tijd, om samen met je kleine meid te schitteren in matching outfits! Er gaat niets boven het gevoel een heerlijk zomerse linnen blouse aan te trekken, passend bij de outfit van je dochter. Versierd met romantisch geïnspireerde borduursels, mother of pearl buttons en ruches; dit is de ultieme collectie om samen te shinen. Twee totaal verschillende looks, worden gebracht in een off-white kleur beeld voor een eigentijdse look.

Image: Baje Studio

FOUNDERS OF BAJE

Wij zijn Kim & Lauraine, de gezichten achter Baje. Dit unieke merk is ontstaan door onze ervaring in de mode wereld te koppelen. Met onze expertise als creative designer en commercial buyer kunnen wij de perfecte collecties samen met onze partners tot stand brengen. Wij zijn Lauraine een ‘mommy to be’, en Kim, een moeder van 2 meiden, gepassioneerd over iedere fase waar kinderen doorheen gaan. Je kind is een reflectie van jezelf, in andere woorden; een spiegel. Of de meiden van Kim input hebben op de collecties van Baje? Zeker weten! Samen maken wij het verhaal, Baje is niet alleen ons verhaal maar het verhaal van iedereen die Baje waardeert.