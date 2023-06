Beleef de Deense zomer met Bianco's SS24-collectie voor dames

Zet je zinnen op de zomer - voor de SS24 collectie brengen we schoenen voor de authenticiteit van de Deense zomer. Wat is een betere plek om dit te ervaren dan in een knus huisje in de idyllische omgeving van Rørvig, Denemarken, dat het decor vormde voor onze SS24-campagne. Het thema van de campagne geeft precies aan wat de collectie moet laten zien; gezelligheid ontmoet on edge, natuurlijk ontmoet gekleurd.

De SS24-collectie introduceert een zonovergoten kleurenpalet vol positieve energie voor een feel-good zomergevoel. Het vurige rood is stemmingsverhogend en opbeurend en helpt alle associaties van de zomer te verdrijven. Witte tinten tot en met nougat maken deel uit van het kernpalet dat zorgt voor een lange levensduur en een licht gevoel voor deze zomer en de vele volgende.

Laten we het hebben over satijn - de SS24-trend waar je niet omheen kunt. Het materiaal is zacht en flexibel en geeft een elegante afwerking die elke outfit kan opwaarderen. Ga voor zomerse glamour met gladde leren oppervlakken versierd met metallic afwerkingen en strasversieringen die een verfijnde 'let's party'-attitude geven. Voor de speelsere modellen is er het hemelsblauwe luipaardmotief als accentprint.

Credits: Bianco, eigendom van het merk

De ballerina's zijn de laatste tijd weer helemaal terug in het modebeeld en vormen een belangrijk onderdeel van de SS24-collectie. Het klassieke silhouet is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en materialen - je kunt je ook verheugen op een bijgewerkte versie met een vierkante teen die de standaard meer edge geeft. Comfort en eenvoud zijn sleutelwoorden als we het over sandalen hebben - enkel ondersteunende bandjes garanderen een geweldige pasvorm. Het bovenwerk met bandjes is belangrijk voor een minimaal statement. De collectie heeft een specifieke focus op dempende cupzolen zodat je tot in de vroege uurtjes kunt rondlopen.

Credits: Bianco, eigendom van het merk

Met onze meer dan 35 jaar oude, maar nog steeds geliefde esthetiek, levert de collectie een merkbare opfrissing van tijdloze BIANCO klassiekers en trendy stijlen met voor elk wat wils. We streven er altijd naar om te verbeteren en verantwoordelijk te handelen in alles wat we doen, en we hopen dat onze gemeenschap hetzelfde zal doen - investeer alleen in schoenen waar je echt van houdt en waar je nog jaren en jaren in wilt leven.