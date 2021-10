Belgisch accessoire-merk Noah & Sisi lanceert nieuwe Neutral-collectie

Noah & Sisi lanceerde in september een nieuwe Neutral-collectie. Het merk werkt met een grote, vaste collectie, aangevuld met kleinere seizoenscollecties. Dit najaar koos oprichtster Karima er echter voor om geen speciale herfst/winter-collectie voor te stellen. “Ik gaf er de voorkeur aan om de basiscollectie van Noah & Sisi uit te breiden met neutrale kleuren. Er is steeds meer vraag naar warme, aardekleuren die niet alleen maar in de herfst gedragen worden.”

Alle vaste items vind je terug in de warme aardetinten: crème, champagne, vanille, pecan, koper en roest. Van de mini baby-haarspeldjes, zachte haarbandjes, tot de comfortabele diademen met strik. Ook de vlinderdasjes voor jongens zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe kleuren.

“Ik ben zelf een grote fan van twinnen,” lacht Karima. “Als mama met mijn dochtertje, maar ook mijn zoontje zijn vlinderdasje dat past bij de strikjes van zijn kleine zus... supercute! Daarom zal je als klant bij Noah & Sisi altijd matchende accessoires vinden, voor meisjes én jongens, van baby tot 10 jaar.”