Belgisch design, Italiaans vakmanschap: Atelier Content lanceert A/W 25

Met trots presenteert Atelier Content de nieuwste collectie van Atelier Content voor Herfst/Winter 2025.

Unieke, Belgische ontwerpen die perfect passen bij het actieve leven van elke vrouw. Een warme en tijdloze collectie die je stijlvol omarmt tijdens de koudere maanden, met modellen die je seizoen na seizoen blijft koesteren.

De collectie biedt een doordachte selectie van modellen, waaronder onze iconische hoge laarzen in nieuwe kleuren, stoere enkellaarzen met opvallende buckles of uitgevoerd in rijkelijk gekleurd glanzend leer, en een verrassende reeks loafers met zowel lage als hoge hakken. Voor wie houdt van elegant comfort zijn er sleehakken en sneakers. De collectie bevat ook enkele feestelijke modellen, zoals een vernieuwde versie van onze iconische pump met een subtiel cut-out design.

Credits: Atelier Content

De kleuren zijn warm en veelzijdig: denk aan glanzend wijnrood, zachte bruintinten, leer met een pythontextuur in zwart of diepgroen, en enkele modellen in mat zilver geven de collectie extra diepte.

De collectie wordt compleet gemaakt met tijdloze handtassen die perfect aansluiten bij de schoenen. Nieuw dit seizoen is het model Alento: een handtas in een handig formaat, ontworpen met een knipoog naar de herkenbare Enza handtas. Een tas die vakmanschap, functionaliteit en het herkenbare Atelier Content signatuur samenbrengt.

De schoenen en handtassen van Atelier Content worden met de hand vervaardigd in kleine, Italiaanse familieateliers. Elk stuk staat garant voor comfort, duurzaamheid en stijl – ideaal voor een drukke werkdag, een winterse stadswandeling of een feestelijke avond. Met een blijvende focus op draagbaarheid en tijdloze klasse blijft deze collectie trouw aan de waarden van Atelier Content.

De collectie is verkrijgbaar vanaf augustus 2025.