Belgische ontwerpster en e5 lanceren tijdens Week van de Belgische Mode tweede recycled capsulecollectie

Na het succes van hun eerste samenwerking slaan e5 en Murielle Victorine Scherre opnieuw de handen in elkaar. De tweede unisex denimcollectie wordt gelanceerd op 3 oktober, naar aanleiding van de start van de Week van de Belgische Mode, en is een voorbeeld van hoe mode én circulariteit hand in hand kunnen gaan. De collectie bestaat uit iconische silhouetten zoals de bomber -en barn jackets maar dan heruitgevonden met eenvoud en recycleerbaarheid als uitgangspunt. Elk stuk bevat 20% post-consumer gerecycleerde denim en 79% GOTS organisch katoen.

Belgische samenwerking met visie en lef

De samenwerking tussen e5 en Murielle Victorine Scherre brengt het beste van twee werelden samen: e5 met 46 jaar ervaring en slagkracht in de Belgische modemarkt en Murielle Victorine Scherre, die al 21 jaar conventies durft uit te dagen. Het resultaat is een tweede capsulecollectie met een uitgesproken Belgische signatuur, ontworpen om lang mee te gaan.

“Grote bedrijven hebben de middelen om verandering door te voeren, kleine merken zijn vaak wendbaarder en durven te experimenteren. Door samen te werken kunnen we écht impact maken.” Murielle Victorine Scherre.

Iconische silhouetten

Een van de grootste uitdagingen bij recyclage is de samenstelling van de stof: een mix van materialen beperkt de recycleerbaarheid ervan. Murielle koos daarom voor een minimalistische en slimme herinterpretatie van iconische silhouetten zoals de bomberjack, de barn jacket en het trainingspak: zonder gelaagdheid in de stuks zelf, uit één stof en dus eenvoudiger te recycleren. “Voor het bomberjack gebruikten we geen voering, maar creëerden we volume in het patroon met één laag post-consumer denim. Zo blijft het iconisch, maar is het ook recycleerbaar. Bovendien ontwierpen we twee lichtere stukken – een hoodie en een bomberjack – die je apart kan dragen of volumineus door ze te combineren. ” vertelt Murielle.

Een creatief team met gedeelde visie

De campagnebeelden en het creatieve proces werden gedragen door een zorgvuldig samengesteld team dat Murielle’s visie deelt. “Het gaat niet alleen om vakmanschap, maar om een gedeelde ambitie: authentiek omgaan met de realiteit en die vertalen naar beeld. Dit team gelooft dat ook in kleine stappen verandering mogelijk is.”

De ontwerpen zijn geïnspireerd door visionaire kunstenaressen zoals Hilma af Klint, Judy Chicago en Leonor Fini. Voor de productie werkte e5 opnieuw met “de 5 van e5”, waarbij elk aspect – van inzameling tot low impact wassing – werd geoptimaliseerd voor circulariteit.

Liesbet Bombeke – Sustainability Manager e5: “Met deze nieuwe collectie gaan we opnieuw een stap verder om bewust om te gaan met kledij. We gebruiken post-consumer stoffen om items te maken die ontworpen zijn met het oog op recyclage. Hiermee kunnen we de loop écht sluiten.” De collectie is beschikbaar vanaf 3 oktober 2025 in geselecteerde e5-boetieks en online.