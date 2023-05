Belgische start-up GOFLUO haalt 1 miljoen euro op om toekomstige groei te versnellen met hun modieuze Bodyglowers

GOFLUO haalt 1 miljoen euro op om de groei van het bedrijf te versnellen en verder uit te breiden in de VS, Frankrijk en Duitsland. Vier ervaren business angels en het reeds bestaande investeringsfonds Freshmen namen deel aan de ronde.

Het innovatieve modemerk waarbij stijl en veiligheid hand in hand gaan, werd in 2018 opgericht door Julie Vets. De modeontwerpster en moeder van drie kinderen miste kleding om je veilig door het verkeer te begeven die ook esthetisch oogt, en ging daarmee aan de slag. Het traditionele, ongeïnspireerde gele veiligheidsvest past niet in onze moderne leefwereld, zegt Vets. Met de toenemende populariteit van (e-)fietsen, steps en scooters zag ze de kans de bijhorende veiligheids kleding mee te moderniseren.

GOFLUO brengt meer luxueuze, vrolijke ontwerpen dan je zou verwachten voor een veiligheidsitem. Ze transformeerde veiligheidshesjes tot ” Bodyglowers”. De Bodyglower is meer dan een nieuw volwaardig kledingstuk; het representeert het begin van een nieuw mobiliteit tijdperk waar de zwakke weggebruiker meer in the picture staat. Met de Bodyglower bewijst Vets dat veiligheidskleding wel modieus kan zijn, zonder in te boeten op de functionaliteit, comfort of zichtbaarheid.

Sinds de succesvolle lancering van de Bodyglower via GOFLUO’s webshop in 2018 ervaart het bedrijf een aanzienlijke groei. De Corona lockdowns versterkten de urban outdoor trend waar GOFLUO op deint. De innovatieve aanpak van het merk voor high-visibility kleding leidde tot partnerschappen met tal van winkels in heel Europa, waarbij België, Duitsland en Frankrijk belangrijke markten zijn. Vandaag heeft GOFLUO meer dan 300 B2B verkooppunten in 10 landen, waaronder de Verenigde Staten en Canada.

Beeld: GOFLUO, eigendom van het merk.

GOFLUO viert dit jaar zijn vijfde verjaardag met een volledig vrouwelijk team dat dagelijks met toewijding werkt aan hun gezamenlijke missie: van de Bodyglower een begrip maken en GOFLUO internationaal op de kaart zetten.

Het assortiment veiligheidsproducten, waaronder de iconische Bodyglowers, fietstassen, sportkleding en hondenkleding, zijn must-haves voor iedereen die veilig, zichtbaar en stijlvol wil zijn. Of je nu de hond uitlaat, naar je werk fietst of 's avonds in het donker gaat hardlopen, met de producten van GOFLUO zal én wil je graag gezien worden.

In 2019 haalde GOFLUO zijn eerste kapitaalverhoging op met de steun van Freshmen, een nieuw D2C-fonds opgericht door Hendrik Winkelmans, tevens de oprichter van de eerste fietswinkelketen in België (nu Bike Republic, Colruyt Group). Sinds deze kapitaalinjectie blijft GOFLUO groeien met talrijke successen, waaronder het winnen van twee Awards in 2022 (Be-commerce start-up en advertentie-award).

Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van strategische partnerschappen met gespecialiseerde dealers in de fiets-, hardloop- en outdoor branche. Binnenkort zullen ook grote spelers als AS Adventure (BE), Globetrotter (DE) en Le Bon Marché (FR) hun artikelen aanbieden.

Vier business angels besloten 500 duizend euro te investeren in het Antwerpse bedrijf. Samen met de bijdrage van de bestaande investeerder Freshmen haalt het bedrijf 1 miljoen euro op. Met deze kapitaalinjectie is GOFLUO klaar om zijn groeitraject te versnellen, het aantal dealers en ambassadeurs te verhogen en hun netwerk te optimaliseren.

Beeld: GOFLUO, eigendom van het merk

Volgend jaar focust het bedrijf zich op het vergroten van naamsbekendheid via creatieve partnerschappen met andere merken. De succesvolle startup ambieert een groei tot een wereldwijd erkend merk. Hun omnichannel strategie en lange termijn partnerschappen dragen bij tot het succes. Het nieuwe kapitaal zal de komende jaren helpen om een sterke positie in te nemen.

CEO en oprichter van GOFLUO, Julie Vets, toonde zich verheugd over de recente investeringsronde: "Dankzij deze financiering blijven we sterk groeien en hebben we een positieve impact op het dagelijks leven van mensen." Vets merkte ook op dat het voor solo vrouwelijke founders een uitdaging kan zijn om financiering aan te trekken, waardoor deze prestatie des te belangrijker is in de huidige afgekoelde fundraisingmarkt.

Freshmen: "We zijn verheugd onze steun aan GOFLUO voort te zetten. De innovatieve propositie van het bedrijf heeft het potentieel om de markt te ontwrichten. Door mode en veiligheid succesvol te combineren, bieden ze de consument het beste van twee werelden."