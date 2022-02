‘BEND ALL THE RULES’ with Blue Rebel

Blue Rebel heeft als thema voor winter 2022-2023: 'Bend all the rules'. Oftewel, combineer verrassend en kleed je zoals jij het wil! Voor de totstandkoming van deze wintercollectie is goed geluisterd naar de doelgroep zelf maar ook naar de ervaringen van retailers.

Daarom bieden we komend winterseizoen een breder pakket aan jeans die constant op voorraad zijn in drie verschillende pasvormen voor boys als girls. Ook veel aandacht voor nieuwe blue indigo kwaliteiten in bijvoorbeeld sweaters. Deze geven de toch al stoere collectie nog meer diepgang. Verder is er een verrassend pakket aan gebreide pullovers in hele mooie kleurcombinaties (girls). Kortom, een complete collectie met prima combinatiemogelijkheden. Over de mogelijke set verkoop is daarbij goed nagedacht.

Blue Rebel onderscheidt zich ten opzichte van de gevestigde namen door het kleurbeeld volwassen te houden en juist niet met neonkleuren of zilver- en gouddetails te werken. Modern, eigentijds maar wel vernieuwend in kleur en details. Ook prijsmatig blijft Blue Rebel scherp geprijsd. Geen enorme prijsverhogingen maar dezelfde instapprijzen en nog steeds een uitstekende marge. Dit alles wordt gecomplementeerd met een praktische B-to-B webshop maar geen B-to-C webshop. Ook heeft Blue Rebel een uitgebreid pakket aan marketingtools voor detaillisten ter beschikking. Kortom, een aanwinst op het bestaande spectrum aan merken.

Beeld: Blue Rebel, collectie FW22, eigendom van het merk.

