Bergstein is Happy to B Festive

Trommel je vrienden op, we gaan het leven vieren!

De zon schijnt meer en meer. Hoogste tijd voor je festivallook met kleurrijke boots. Samen naar buiten, muziek maken en de wereld ontdekken. Dat is toch één groot feest? Laten we in optocht gaan… Onze bestemming is niet belangrijk. Het gaat om alles wat we onderweg tegenkomen en samen beleven.

Bekijk de wereld door een grote zonnebril en geniet van alle kleuren, bloemen, hang slingers op, toeter en dans. Wij zijn Happy to B Festive!

Nieuwe kleuren

In deze vrolijke campagne worden de nieuwe kleuren Chelseaboot gepresenteerd: Grass, Lavender, Ocean, Raspberry en Yellow.

De Chelseaboot is dé bekende regenlaars voor jongens en meiden, maar dan in een laag model. De laarzen worden handgemaakt in Europa en zijn van soepel natuurrubber. De laarzen zijn katoen gevoerd en hebben een losse binnenzool.

Bergstein, eigendom van het merk.

Over Bergstein

Bergstein is razend populair onder meiden én jongens. Het Nederlandse merk is bekend geworden door de hippe regenlaarzen die handgemaakt worden van soepel natuurrubber, waardoor ze heerlijk comfortabel zijn. Dit maakt onze regenlaarzen haast onmisbaar in ons wispelturige klimaat. De collectie is de laatste jaren uitgebreid met duurzame sloffen. De Cozy en Comfy zijn Bergsteins sloffen gemaakt van zuivere scheerwol. De Comfy is verkrijgbaar in de maten 21 – 38. De Cozy is zelfs verkrijgbaar voor de hele familie. Alle producten van Bergstein worden geproduceerd in Europa.

SundaySchool

Wil jij meer weten over Bergstein en/of de collectie? Ook dit jaar staan wij weer op SundaySchool. De 7de editie van dit kindermode event vindt plaats op 3 juli in ‘de Frabique’ in Utrecht. Op dit event is er ruimte om kennis te maken met ons Nederlandse merk. Onze vertegenwoordigers beantwoorden graag je vragen. Ben je al bekend met Bergstein, dan laten we je graag onze nieuwe collectie zien.