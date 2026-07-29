Bershka lanceert capsulecollectie met Volcom

Modeketen Bershka brengt een capsulecollectie uit in samenwerking met surf- en skatemerk Volcom. Volgens Bershka is de collectie geïnspireerd op boardcultuur en combineert deze elementen van skate- en surfmode met de eigen stijl van het label.

Credits: Bershka

Volcom werd in 1991 opgericht in Californië en profileert zich als merk binnen skateboarden, surfen en snowboarden, onder meer met het motto 'True To This'.

De collectie bestaat uit T-shirts met vintage ogende prints, overhemden met korte mouwen, boardshorts, geruite bermuda's, petten en slippers. De kleurenpalet bestaat voornamelijk uit zandtinten, verwassen blauwtinten en wit, met silhouetten die losvallend zijn en een washed afwerking hebben.

Credits: Bershka

De collectie Bershka x Volcom is verkrijgbaar in geselecteerde winkels en via bershka.com.