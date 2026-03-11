Bewegingsvrijheid, vochtregulatie en robuuste afwerking in één sweater

De Carhartt Force Sweater voert actief zweet af: ideaal voor harde werkers

Te warm voor een werkjas, te fris voor een T-shirt. Op dat soort dagen wil je geen concessies doen. Dan trek je de Carhartt Force Sweater aan: een sweatshirt dat gemaakt is om in te werken. En dat actief zweet afvoert. Ideaal ook als tussenlaag.

Dit model heeft een Relaxed Fit en is ontworpen voor beweging. Bukken, tillen, reiken of boven je macht werken: de raglanmouwen geven extra bewegingsvrijheid zonder dat de stof trekt of knelt. De vaste driedelige capuchon met verstelbaar trekkoord biedt bescherming tegen wind op de steiger, in het magazijn of op het buitenterrein.

Credits: Carhartt

Van zweten naar zweet afvoeren

Het woord ‘sweater’ werd ooit gebruikt voor een kledingstuk waarin je juist extra ging zweten, vooral tijdens sporttrainingen. Carhartt draait dat principe volledig om. De Carhartt Force™ Fleece met FastDry™-technologie is ontwikkeld om zweet actief af te voeren en snel te drogen. Je merkt het misschien niet direct als je midden in een klus zit, maar aan het einde van de dag voel je het verschil: minder klam, minder koud, meer comfort. Precies wat je nodig hebt als het tempo hoog ligt.

Credits: Carhartt

Praktisch tot in detail

De Force Sweater is gebouwd met oog voor functionaliteit: twee handwarmerzakken aan de voorkant, een verborgen mediazakje voor je telefoon en met elastaan versterkte, rekbare ribboorden en tailleband voor extra duurzaamheid en pasvormbehoud.

Voor professionals die elke dag de handen uit de mouwen steken, is comfort geen luxe maar een voorwaarde om te presteren. De Carhartt Force Sweater ondersteunt dat: bewegingsvrijheid, vochtregulatie en robuuste afwerking in één betrouwbaar kledingstuk.

Credits: Carhartt

Informatie

De Carhartt Force Sweater is verkrijgbaar bij gespecialiseerde werkkledingspeciaalzaken, bouwmaterialengroothandels en via geselecteerde webshops. Adviesprijs vanaf € 72,99. Meer informatie: www.carhartt.com.