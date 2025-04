Beyoncé en Levi’s® lanceren Chapter 3 met REIIMAGINE: Refrigerator

Levi’s® lanceert in samenwerking met wereldicoon Beyoncé, Refrigerator, het derde hoofdstuk van de REIIMAGINE-campagne. In de nieuwe film en bijhorende beelden blijft Levi’s® de erfenis van het merk belichten als inspiratiebron voor vernieuwing.

De eerste twee hoofdstukken, Launderette en Pool Hall, brachten opnieuw gesprekken op gang over de nalatenschap van Levi’s®, met Launderette als subversieve herinterpretatie van de klassieke advertentie van het merk, en Pool Hall als eerbetoon aan de diepe verbondenheid van Levi’s® met muziek en tegencultuur. Het derde hoofdstuk, Refrigerator, brengt de campagne naar een nieuwe setting – een wegrestaurant – waar tijdloze stijl samenkomt met onmiskenbaar zelfvertrouwen. Wederom werkte Levi’s® samen met Grammy Award-winnend regisseur Melina Matsoukas voor dit hoofdstuk, waarin wordt benadrukt hoe Levi’s® blijft fungeren als een canvas voor individualiteit, zelfexpressie en culturele invloed in het heden.

De campagne werd ontwikkeld in creatieve samenwerking met TBWA\Chiat\Day LA en geproduceerd door de la revolućion/PRETTYBIRD.

Geïnspireerd op de Levi’s®-commercial Refrigerator uit 1988, transformeert dit hoofdstuk de oorspronkelijke geest van de advertentie tot een moderne boodschap over zelfvertrouwen, originaliteit en empowerment. De film speelt zich af in een zonovergoten wegrestaurant en herinterpreteert de Refrigerator-advertentie uit 1988, met Beyoncé in de hoofdrol. In het Levi’s® Iconic Western Shirt, 501® Original Shorts, een helderwit hemd en een klassieke rode paisley-bandana beweegt ze zich met overtuiging en is ze klaar voor haar volgende uitdaging. Met een speciale cameo van Willie Jones, een samenwerkingspartner op Cowboy Carter, verbindt de campagne het merk naadloos met Beyoncé’s bredere artistieke universum.

Kenny Mitchell over de samenwerking met Beyonce

“Levi’s® is geen erfgoedmerk – het is een merk mét een ongelooflijk erfgoed dat voortdurend in het hart van de cultuur is gebleven,” zei Kenny Mitchell, wereldwijd chief marketing officer van het merk Levi’s® bij Levi Strauss & Co. “Met REIIMAGINE en onze samenwerking met Beyoncé, een van de meest invloedrijke artiesten van deze tijd, bouwen we voort op tientallen jaren van iconografie van Levi’s® en vieren we wat het betekent om doelgericht en vol zelfvertrouwen te leiden.” Refrigerator wordt gelanceerd met een volledig geïntegreerde wereldwijde campagne, inclusief televisie, digitale platforms, sociale media, buitenreclame en merkactivaties.

De campagne zet de traditie van Levi’s® voort om samen te werken met de meest gevierde creatieve talenten van deze tijd. Matsoukas werkte samen met Emmy Award-winnend cinematograaf Marcell Rév en de gerenommeerde fotograaf Mason Poole om de visuele essentie van Refrigerator vast te leggen, voortbouwend