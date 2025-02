Beyoncé & Levi’s® herdefiniëren denim met ‘Pool Hall’ – REIIMAGINE Chapter 2

Het merk Levi’s® lanceert vandaag in samenwerking met wereldwijd icoon Beyoncé Pool Hall: het tweede hoofdstuk van de REIIMAGINE-campagne en een viering van Levi’s® blijvende erfgoed en Beyoncé’s transformerende artistieke visie. In de nieuwe film en bijbehorende beelden schittert Beyoncé in een iconische denim-on-denim look, die de tijdloze veelzijdigheid van jeans benadrukt.

Na het succes van het eerste hoofdstuk – Launderette, dat een klassiek reclamefilmpje uit 1985 opnieuw tot leven bracht – herinterpreteert Pool Hall de iconische Levi’s®-advertentie uit 1991 met dezelfde naam. Levi’s® werkte samen met GRAMMY Award-winnende regisseur Melina Matsoukas aan dit nieuwe hoofdstuk van de REIIMAGINE-campagne, waarin een stukje Levi’s®-geschiedenis wordt geëvolueerd en tegelijkertijd de tijdloze veelzijdigheid van de kledingstukken wordt getoond.

De campagne werd ontwikkeld in creatieve samenwerking met TBWA\Chiat\Day LA en geproduceerd door de la revolućion/PRETTYBIRD.

Pool Hall toont Beyoncé die de verwachtingen tart terwijl ze het opneemt tegen een lokale ‘shark’, gespeeld door Timothy Olyphant, in een spannend spelletje pool. Dit nieuwe hoofdstuk viert de Levi’s®-items als moderne stijlklassiekers die voortdurend evolueren en moedigt dragers aan om er hun eigen draai aan te geven. De extra campagnebeelden tonen opvallende stukken zoals de Ribcage Wide Leg jeans, de Braided Vest en de Spade Trench, met op maat gemaakte details die de geest van individualiteit en vernieuwing belichamen.

"Er is geen ander kledingstuk dat zoveel comfort, moderne elegantie, klassieke Amerikaanse stijl en nostalgie oproept als denim," zei Beyoncé. "En als ik aan al die dingen denk, denk ik aan Levi’s." Ze vervolgde: "Voor het tweede hoofdstuk van onze samenwerking hadden we nog meer plezier in het heruitvinden van het denim-op-denim verhaal, door de ogen van een vrouw die tegelijk sexy, gedurfd en een geduchte concurrent kan zijn. We wilden de dualiteit van gratie en kracht vieren."

"Levi’s® bouwt altijd voort op zijn rijke denimgeschiedenis en geeft die een nieuwe betekenis in hedendaagse culturele momenten, wat bewijst dat vernieuwing in ons DNA zit," zegt Kenny Mitchell, Global Chief Marketing Officer van Levi’s® bij Levi Strauss & Co. "Pool Hall eert ons erfgoed en slaat tegelijkertijd een nieuwe weg in, waarbij we fans de kans geven om hun Levi’s® te personaliseren en hun unieke stijl uit te drukken." Pool Hall wordt gelanceerd als een volledig geïntegreerde wereldwijde campagne, met uitingen op televisie, digitale platforms, sociale media, out-of-home reclame en merkactivaties. Daarnaast zal Levi’s® extra content delen via sociale media, waarin internationale creators laten zien hoe ze hun eigen stijlstempel drukken. Fans en vrienden van het merk krijgen ook de kans om deel te nemen aan exclusieve ervaringen, waarin ze hun eigen creativiteit kunnen loslaten.

De campagne zet de traditie voort van Levi’s® om samen te werken met de meest gevierde creatieve talenten van deze tijd. Matsoukas werkte samen met Emmy Award-winnende cinematograaf Marcell Rév en gerenommeerd fotograaf Mason Poole om de visuele essentie van Pool Hall vast te leggen, waarmee ze voortbouwen op de erfenis van iconische Levi’s®-campagnes en fotografie.