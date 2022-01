Bij SNURK gaan duurzaamheid en vrolijkheid hand in hand

Je bent een knappe als je de collecties van SNURK kunt bekijken zonder glimlach op je gezicht. Het Amsterdamse loungewear en beddengoed merk kenmerkt zich al sinds 2007 door vrolijke en humorvolle fotoprints. Verleiden met prints, verrassen met kwaliteit is de doelstelling bij SNURK. Waarbij het merk van mening is dat het tegenwoordig niet meer dan normaal zou moeten zijn dat een textielbedrijf zo mens- en milieuvriendelijk produceert. SNURK doet er in elk geval alles aan.

BIOLOGISCH KATOEN, GOTS GECERTIFICEERD.

SNURK werkt uitsluitend met GOTS gecertificeerd katoen. GOTS is een instantie dat de strengste normen hanteert voor biologische vezels wereldwijd. Zij zien er op toe dat de gehele productie van vezel tot eindproduct zo schoon mogelijk verloopt.

VASTE LEVERANCIERS BINNEN DE EU.

Alles wordt geproduceerd in Portugal bij vaste leveranciers, vaak kleine familiebedrijven, tegen een eerlijke prijs. Omdat ze daar mooie, kwalitatieve producten maken en omdat ze binnen de regels van de EU werken, wat betekent dat werknemers beter beschermd zijn). Daarnaast is Portugal relatief dichtbij Nederland. Dus geen ver vlieg- of vaartransport, maar beperkte kilometers voor vrachtwagens.

LIMITED WASTE EDITIONS

In het productie proces gaat SNURK zo efficiënt mogelijk te werk. Alsnog blijven er stofresten over. Die kun je weggooien of verbranden. Zonde en vervuilend. SNURK prints van vorig seizoen zijn ook dit seizoen nog mooi. Dus maken ze er iets leuks mee. SNURK noemt ze hun Limited Waste Editions, want ze verschijnen meestal in kleine, unieke oplages. Soms zijn het tassen, dan weer keldingstukken of zoals tijdens Covid-19: mondkapjes.

Kijk ook op snurk.nl voor de compete collectie en meer informatie.