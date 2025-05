Bikinistijlen volgens Kendall Jenner: haar favorieten uit Calzedonia’s zomercollectie 2025

Voor de zomer van 2025 is Kendall Jenner opnieuw een samenwerking aangegaan met Calzedonia, waarbij de topmodel een aantal zwemmodellen uit de collectie selecteerde. De keuze van Jenner geeft een inkijkje in de stijlrichting die het Italiaanse merk deze zomer wil uitstralen: helder van lijn, hoge kwaliteit en afgewerkt met verfijnde details.

De geselecteerde ontwerpen zijn gemaakt van glanzende, satijnachtige stoffen die comfort en simpliciteit uitstralen, met hier en daar een opvallend accent zoals subtiele plooien. De nadruk ligt op draagbaarheid zonder het modieuze aspect uit het oog te verliezen, een combinatie die Jenner vaker in haar stijl laat terugkomen.

Kendall Jenner X Calzedonia Credits: Calzedonia

Glanzende stof en verstelbare details: Jenner’s favoriet uitgelicht

Een van de modellen die Jenner onder de aandacht brengt, is een triangeltop zonder beugel, uitgevoerd in een hemel-blauwe, glanzende stof met ruches. De bandjes zijn op meerdere manieren te dragen, waaronder als halter of recht over de schouders. Bijpassend is de Brazilian bikini-stijl bottoms met strikjes aan de zijkant, eveneens voorzien van fijne plooidetails, overing, en naadloze afwerkingen.

Credits: Calzedonia