Bio-Derived LYCRA® EcoMade vezelmonsters maken wereldwijd debuut op Kingpins Amsterdam

The LYCRA Company, een wereldleider in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame vezel- en technologieoplossingen voor de kledingindustrie, kondigde vandaag aan dat de eerste kledingstukken en stofstalen, gemaakt met zaadhoeveelheden van bio-afgeleide LYCRA® EcoMade vezel, zullen worden tentoongesteld op Kingpins Amsterdam, 23 en 24 oktober. Deze langverwachte vezel wordt in de eerste helft van 2025 gelanceerd en zal 's werelds eerste grootschalige productie van hernieuwbaar elastaan zijn.

De bio-Derived LYCRA® EcoMade vezel bestaat voor 70 procent uit hernieuwbare grondstoffen en is gecertificeerd volgens het USDA Bio-Preferred Program. Kleding en stoffen gemaakt met deze vezel leveren dezelfde prestaties als die gemaakt met de originele LYCRA® vezel, en er is geen aanpassing van stoffen, processen of kledingpatronen nodig.

“Het is niet nodig om prestaties op te offeren voor hernieuwbare inhoud met de bio-afgeleide LYCRA® EcoMade vezel,” zei Nicolas Banyols, commercieel directeur van The LYCRA Company. “Wij zijn toegewijd aan de overgang naar hernieuwbare bronnen als een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie, en het kan merken en retailers helpen om ook hun impact op het milieu te verminderen.”

LYCRA FitSense® denimtechnologie, die werd gelanceerd op de Kingpins Show in het voorjaar, zal ook door The LYCRA Company worden tentoongesteld. Deze geavanceerde vormgevingstechnologie pakt veelvoorkomende probleemgebieden aan die de pasvorm van een kledingstuk kunnen beïnvloeden, zoals de buik, taille, dijen en achterkant. Deze aanpasbare pasvormoplossing is discreet en onzichtbaar, waardoor jeans de authentieke denimuitstraling en het gevoel behouden waar consumenten van houden, terwijl het een unieke pasvormoplossing biedt voor alle lichaamstypes en -vormen.

Voor meer informatie over deze innovaties, bezoek de stand van The LYCRA Company op Kingpins Amsterdam of ga naar lycra.com.