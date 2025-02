Björn Borg lanceert exclusieve samenwerking met Jessie Jazz Vuijk

Train to Live: Björn Borg presenteert The Progress Capsule in samenwerking met Jessie Jazz Vuijk

Het iconische sport- en fashionmerk Björn Borg lanceert met trots een gloednieuwe collectie in samenwerking met influencer Jessie Jazz Vuijk. De collectie, genaamd The Progress Capsule, belichaamt de kern van Björn Borg’s filosofie: Train to Live. De items combineren sport, lifestyle, en functionaliteit met de unieke stijl en visie van Jessie.

Credits: Björn Borg

‘We hebben een mega klik. Zowel met het merk als het team van Björn Borg.

Björn Borg straalt kracht, authenticiteit, plezier en zelfvertrouwen uit en ik vond het een eer om samen met hen deze collectie te creëren. Je kan deze capsule collectie zien als een reminder voor iedere vrouw om te genieten van het proces, in plaats van te streven naar perfectie.

Het leven heeft ons zoveel te brengen en er is zoveel eruit te halen. En tegelijkertijd mogen we genieten van wat wij onderweg allemaal tegenkomen. Daarnaast zijn de key look pieces een must have in jouw kast. Tijdloos, goede fit, leuk voor in de sportschool maar ook om in te lunchen. Ik weet zeker dat er voor iedereen wat tussen zit.’’ – Jessie Jazz Vuijk

Credits: Björn Borg

Waarom Jessie Jazz?

Jessie Jazz Vuijk is niet alleen bekend als model, presentatrice en voormalig Miss Nederland, maar ook als oprichter van het vrouwelijke platform SheFlore. Met haar focus op persoonlijke groei en een gezonde balans tussen lichaam en geest sluit Jessie naadloos aan bij de waarden van Björn Borg. “Jessie traint niet om de beste in iets te worden, maar om de beste versie van zichzelf te zijn. Ze inspireert anderen graag om hetzelfde te doen, niet alleen op het gebied van trainen, maar ook haar gehele routine en levensstijl – een levenshouding die perfect past bij onze slogan Train to Live.” aldus Meike Aartman, woordvoerder van Björn Borg. “Met deze collectie hopen we iedereen te motiveren om de beste versie van zichzelf te worden, op een manier die bij hen past. Progress over Perfection – Embrace the Journey is een boodschap die op veel items terugkomt en perfect aansluit bij de waarden van zowel Jessie als Björn Borg.”

Credits: Björn Borg

De Collectie

The Progress Capsule bestaat uit een mix van sportkleding, lifestyle-items, ondergoed en accessoires. Denk aan stijlvolle sportleggings, veelzijdige tops en comfortabele hoodies die niet alleen inspireren tot beweging, maar ook perfect passen bij een actieve levensstijl. Alle items zijn ontworpen met de kenmerkende kwaliteit, functionaliteit en esthetiek van Björn Borg.