Blackstone X Sem Meijer event: 20 influencers nemen het tegen elkaar op tijdens een SIM race

Sem Meijer is gek van auto’s en social media. Vanuit deze passie is hij begonnen met het maken van ‘vlogs’ waarin hij de gaafste avonturen met auto’s filmt en deelt met zijn ruim 50.000 YouTube abonnees. Zondag 15 mei is Sem’s nieuwe YouTube serie live gegaan, waarbij wij in samenwerking een tof Kick-off event hebben georganiseerd.

Blackstone X Sem Meijer event, eigendom van het merk.

Voor dit event hebben we 20 influencers uit de autowereld uitgenodigd. De 20 deelnemers hebben het tegen elkaar opgenomen tijdens een SIM race. Uiteraard mochten hapjes en drankjes niet ontbreken. De hapjes werden verzorgd door Restaurant GOUD, met dank aan Nick de Kousemaeker en zijn maitre.

Benieuwd hoe dit eruit ziet? Bekijk hier de aftermovie:

SIM RACING SERIE

In samenwerking met Blackstone neemt Sem Meijer het op tegen andere bekende Youtubers en BN'ers. In deze serie rijd Sem samen met zijn gast door Rotterdam voor een gezellig interview zodat de kijker de gast leert kennen. Daarna nemen ze het tegen elkaar op in een Race Motion Simulator. Ze racen in een Mercedes AMG GT3 op het circuit van Spa-Francorchamps.

Blackstone XG73 Sneaker, eigendom van het merk.

Blackstone XG90 Sneaker, eigendom van het merk.

Over Blackstone

Blackstone Footwear is opgericht in 1992. Het verhaal begon met de introductie van de beroemde workerboots. De premium kwaliteit van de workerboots blijft een van de belangrijkste merkwaarden. In de loop der jaren is de Blackstone collectie uitgebreid met verschillende soorten modellen. Boots, sneakers en veterschoenen voor heren, dames en kids. De collectie behoudt zich altijd tot de merkwaarde: stoer en stijlvol met tijdloze designs, zonder concessies te doen aan de perfecte fit.