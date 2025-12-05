Bleckmann en Db Journey stellen reparaties door klanten centraal in circulaire mode

Bleckmann, een leider op het gebied van duurzame logistiek en circulaire modeoplossingen, kondigt met trots de uitbreiding aan van zijn Renewal Workshop-diensten met speciale reparaties voor klanten voor de premium reisartikelen van Db Journey. Dit nieuwe aanbod stelt klanten in staat om de levensduur van hun producten te verlengen, afval te verminderen en actief deel te nemen aan een duurzamer retail model.

Eerst repareren: een nieuwe norm in circulaire detailhandel

Dankzij de nieuw gelanceerde reparatieservice voor klanten kunnen Db-klanten in de hele EU en Noorwegen hun gebruikte artikelen opsturen voor professionele beoordeling, reiniging en reparatie. Of het nu gaat om een kapotte rits, een versleten riem of algemene slijtage, Bleckmann's Renewal Workshop zorgt ervoor dat elk artikel volgens hoge normen wordt hersteld, klaar voor nog veel meer avonturen.

“Reparatie is de meest directe en effectieve manier om de impact op het milieu te verminderen”, aldus Hans Robben, programmamanager van Bleckmann's Renewal Workshop. “We zijn er trots op dat we Db Journey helpen om reparatie niet alleen mogelijk, maar ook gemakkelijk en aantrekkelijk te maken voor klanten.”

Credits: Bleckmann

Inruil- en wederverkoopondersteuning via Lost and Found

Naast reparaties blijft Bleckmann het Lost and Found-programma van Db ondersteunen, waarmee klanten hun gebruikte artikelen kunnen inruilen via het e-commerceplatform van het merk. Deze artikelen worden vervolgens vernieuwd en opnieuw verkocht, waardoor ze een tweede leven krijgen en er minder nieuwe productie nodig is. Samen vormen de reparatie- en inruildiensten een uitgebreid circulair systeem, dat is ontworpen om te voldoen aan de groeiende vraag van consumenten naar duurzaamheid en om aan te sluiten bij de veranderende EU-regelgeving. “Met Bleckmann hebben we een systeem opgezet dat circulariteit mogelijk maakt, van reparatie tot wederverkoop”, aldus Joachim Gund, Chief Transformation Officer bij Db Journey. “Onze klanten zijn dol op hun spullen, en nu kunnen ze die langer gebruiken, met dezelfde kwaliteit en prestaties die ze van Db gewend zijn.”

Een schaalbaar model voor verantwoorde mode

De Renewal Workshop van Bleckmann combineert diepgaande expertise op het gebied van omgekeerde logistiek, productvernieuwing en reparatie om merken zoals Db Journey te ondersteunen bij het opschalen van circulaire diensten. Met activiteiten in heel Europa en Noorwegen zet het partnerschap een nieuwe norm voor hoe mode- en lifestylemerken duurzaamheid kunnen integreren in hun kernactiviteiten.