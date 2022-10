Bobby's Gin onthult sneaker collab met Kangaroos – Cocktail-Cultuur in je schoenenkasten

Na negen jaar van succes in de wereld van spirits, onthult Bobby’s Gin z’n allereerste sneaker, een partnership met het innovatieve, van origine Amerikaanse, lifestyle-merk KangaROOS. Twee smaakmakers, beide populair in eigen scene zijn nu gemixt in een gelimiteerde collab KangaROOS x Bobby’s Gin. Het resultaat: de unisex KangaROOS Ultimate in Bobby’s colorway én geur, handgemaakt bij de oosterburen en beperkt tot slechts 350 paar. Een smaakvolle toevoeging aan de reeks special editions van beide merken. If that isn’t the spirit!

One of a kind

KangaROOS x Bobby’s Gin bewijst dat stijl en smaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, immer afgetopt met de beste kwaliteit - beide brands nemen flinke stappen om dit te waarborgen. Waar bij Bobby’s Gin alle acht ingrediënten apart van elkaar gedistilleerd worden om ze vervolgens bij elkaar te voegen tot gin, worden KangaROOS sneakers volledig met de hand gemaakt in Duitsland van zorgvuldig geselecteerde stoffen en materialen. KangaROOS produceert al meer dan 40 jaar sneakers maar prijst zijn nieuwe gezamenlijke inspanning als: ‘one of a kind’.

Beeld: KangaROOS

Design

Namelijk, what you see is ‘not’ what you get: KangaROOS x Bobby’s Gin reikt verder dan alleen een toffe sneaker: alle zintuigen worden getriggerd, zoals bij de lange kruidige afdronk van Bobby’s Gin. Daarom zit er een zakje kruidnagels in de doos: Bobby’s Gin signature ingrediënt zorgt voor een unieke geurervaring, ‘keer op keer’ als de doos geopend wordt.

Het design van de ‘Ultimate’ is een mix van premium mesh, hairy suède, nubuck en de beroemde, door NASA ontwikkelde, Dynacoil-zool in de colorway van Bobby’s Gin. Lichtbruin symboliseert de gin fles en donkerbruin de kruidnagel. Blauw is de kleur van de gin, geel typeert de Pinang Raci (kruidenmengsel) en groen de jeneverfles. Het traditionele ikat-patroon bij de middenvoet versmelt met ‘t KangaROOS-icoon waarbij op iedere hiel ook het logo siert. Bobby’s Gin brengt hiermee een hommage aan thuisbasis Schiedam, distilleer hoofdstad van de wereld. Dit gelimiteerde paar wordt geleverd in geel ikat papier met drie sets veters (groen, blauw en wit) én om de dorst te lessen: een Bobby’s Gin-mini, voor twee Bobby’s & Tonic serves.

Beeld: KangaROOS

De release van KangaROOS x Bobby’s Gin is op zaterdag 29 oktober ‘22 bij geselecteerde sneakershops wereldwijd in de maten 36 tot 47. Het is wel dringen geblazen want de vraag is hoog. In Nederland zijn ze exclusief te koop bij onder andere Patta (Amsterdam), Xander Franklin Store (Rotterdam) en Sneakerbaas, voor EUR 290. Hieronder een overzicht van alle internationale verkooppunten.

Beeld: KangaROOS

Over Bobby's Schiedam Dry Gin

Bobby’s Dry Gin is gebaseerd op het recept van Jacobus Alfons, ook wel Bobby, geboren op Naku, op het molukse eiland Ambon, Indonesië. Dat oude recept is door zijn grandsons, ofwel oprichters Sebastiaan van Bokkel en David Blom, in 2014 in ere hersteld: vijf oosterse botanicals, waaronder citroengras en kruidnagel, en drie westerse: venkel, jeneverbes en rozenbottel zijn los van elkaar gedistilleerd en vormen (zonder toevoegingen zoals suiker en extracties) de basis van de alom gedistilleerde geprezen gin* - Dutch Courage Indonesian Spirit. Naast Bobby’s Gin beslaat het assortiment Bobby’s Jenever, Bobby’s Gin Pinang Raci Spice Blend No.1 en twee cocktails verpakt in blik, de zogenaamde ready-to-drinks: Bobby’s Gin & Tonic en Bobby’s Gin & Pink Lemonade.

*Bobby's Dry Gin is uitgeroepen tot beste Nederlandse gin door tv-programma Kassa (BNNVARA) en het Gin Festival.

Over Kangaroos

KangaROOS zorgt al meer dan 40 jaar voor een revolutie op de markt. Bob Gamm, architect en fervent jogger, richtte KangaROOS op in 1979. Gamm ontwierp hardloopschoenen met een praktische, onderscheidende verbetering: een klein zakje, met de kangoeroe als aansprekend logo. Met technische innovaties zoals de, door NASA voor Apollo geproduceerde, Dynacoil-technologie blijft de productlijn zich uitbreiden en vernieuwen. KangaROOS was het eerste sportmerk dat o.a. marathon-sterren, basketbal-iconen, voetballegendes en hockeyteams sponsorde en ontwikkelde zich zo van een hardloopschoen tot een internationaal lifestyle merk. Sportieve ambitie is nog steeds de drijfveer van het merk. KangaROOS is a voice, not an echo. Welkom in de urban lifestyle.