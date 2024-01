Bodewes Fashion deelt verheugend nieuws over toekomst PBO Group na overname door Danish Fashion

Bodewes Fashion, de Nederlandse agent van het merk PBO, is verheugd om goed nieuws te delen over de toekomst van het merk; De PBO Group, het huis van de merken PBO (Philosophy Blues Original), Rue de Femme en Heartmade is onlangs overgenomen door Danish Fashion, een gerenommeerde entiteit die ook bekend staat om het bezit van het befaamde merk Bruuns Bazaar. Deze strategische zet zorgt voor een veelbelovende toekomst voor PBO Group en haar portfolio van onderscheidende merken.

Onder de nieuwe eigenaar zal Thomas Bæch de rol van directeur op zich nemen in de herstructurering, die zal opereren onder de naam PBO A/S.

Credits: Bodewes Fashion

We verwachten dat deze mooie ontwikkeling de bijdrage aan het leveren van uitzonderlijke producten en diensten aan onze klanten verder zal versterken, aldus Thomas Baech, trotse eigenaar van het merk.

Deze herstructurering zal geen gevolgen hebben voor de leveringen en tevens wordt de nieuwe najaarscollectie inmiddels gepresenteerd in de showroom in Naarden en komende Modefabriek in de Fashion Gallery.

