Boho chic 2.0: Zo geeft Fracomina de trend een moderne Italiaanse touch

Boho is terug op de catwalks. Na seizoenen waarin minimalisme en quiet luxury de toon zetten, kozen de internationale modehuizen deze keer weer voor rijke texturen, ambachtelijke details en warme aardetinten. Van Parijs tot Milaan domineerden jacquards, borduursels, faux fur en vrouwelijke silhouetten de catwalk.

Italiaans modemerk Fracomina vertaalt die trend voor de FW26/27-collectie naar een eigentijdse lijn die bohemian invloeden combineert met een verfijnde, urban uitstraling. De nieuwe collectie draagt de naam 'Aztec Eclipse' en put inspiratie uit de rijke beeldtaal van de Azteekse cultuur, zonder die letterlijk over te nemen. Grafische jacquards, geweven details, artisanale borduursels en opvallende texturen spelen de hoofdrol in de lijn.

Fracomina. Credits: Fashion Club 70

Bouclé mantels, faux leather co-ords en zachte knitwear worden gecombineerd tot een luxueuze gelaagdheid, gemaakt voor een nieuwe generatie boho. Ook het kleurenpalet is op de trend afgestemd. Olijfgroen, chocoladebruin, dusty pink en warme beigetinten vormen de basis van een natuurlijke wintergarderobe, terwijl verfijnde animal prints en rijke materialen de looks extra karakter geven.

Fracomina. Credits: Fashion Club 70

De silhouetten blijven vrouwelijk en krachtig, met een mix van gestructureerde tailoring en soepelvallende stoffen. Naast boho keert in de collectie ook een romantische laag terug. Transparante devoré stoffen, bloemenborduursels, subtiele pailletten en zilveren lurex geven de stukken een glamoureuze finish, zonder dat het geheel overdadig wordt. Chevron mantels, wollen bomberjacks en mini tailoring brengen daar een moderne, city-ready balans in.