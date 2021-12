Boragio: Quality over quantity born in textile, designed in Italy

Als textiel en ondernemerschap in je genen zit, dan kun je maar één ding doen

Op advies van een kennis, tevens vak deskundige, die tegen hen zei: “Als je in deze business gaat, start dan een exclusief en kwalitatief merk voor jezelf”, startten de broers van BORAGIO nog tijdens de studie met de oprichting van hun eigen onderneming. En met succes. In vijf jaar tijd groeide Boragio van 30 broeken naar een productie en verkoop van 10.000 broeken per jaar. Inmiddels heeft Boragio 40 winkels en heeft het merk ook de internationale markt weten te bereiken. Boragio is erg populair onder BN’ers, zoals rappers, influencers en voetballers.

De exclusieve Italiaanse wassing, de kenmerkende schuine rits, de perfecte pasvorm in combinatie met de superieure Italiaanse stretchstof en het uitstekende draagcomfort zijn de kenmerken van de populaire Boragio jeans.

Know-how, opgegroeid in textiel

Tijdens zijn stage in 2015 deed de jongste broer research naar prijs-kwaliteit verhoudingen, modellen, doelgroepen en trends op de fashionmarkt. Het was deze stageopdracht die de ambitie om voor zichzelf te beginnen aanwakkerde. De broers BORAGIO startten in 2015 hun eigen jeanslijn. Het uitgebreide marktonderzoek dat tijdens de stage tot stand kwam bleek een mooi uitgangspunt voor de start van het bedrijf.

Een heel belangrijke leerschool was de jarenlange ervaring die ze opdeden bij hun vakdeskundige, die zelf jarenlang in de textiel- en denim industrie werkte voor grote internationale concerns. Daarnaast zijn de broers opgegroeid in de productie, wat ervoor zorgde dat de twee al op heel jonge leeftijd leerden wat er allemaal komt kijken bij een denim productiebedrijf. Van het lossen van de vrachtwagens tot kwaliteitscontrole en reconditionering, tegen de tijd dat de broers van BORAGIO hun merk op de markt brachten hadden ze al een enorme bak aan kennis en ervaring.

Perfecte aanvulling op elkaar

Van de oprichting van het bedrijf tot het runnen van de dagelijkse bedrijfsvoering, de broers BORAGIO doen alles samen met ieder hun eigen verantwoordelijkheden. De oudste broer is verantwoordelijk voor de logistiek, de jongste neemt de marketing, productie en klantcontact voor zijn rekening. Ze vullen elkaar in alle opzichten aan en zijn zowel privé als op de werkvloer aan elkaar gewaagd.

“Hierin zijn we echt gegroeid, van broers en goede vrienden naar ondernemers. We hebben soms keihard moeten knokken. Bloed, zweet en tranen. Overuren. Maar we deden het altijd samen en het heeft ons gebracht tot waar we nu zijn.”

Hun vakdeskundige is nog steeds nauw betrokken en controleert de productie. Met zijn kennis en know-how is hij de beste kwaliteitsdeskundige die ze zich kunnen wensen. Hij helpt de kwaliteit van BORAGIO jeans hoog te houden en bovendien continu te verbeteren.

Exclusiviteit boven kwantiteit

Vanaf dag één kiest BORAGIO ervoor om zo exclusief mogelijk te blijven en zich vooral te richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De broeken komen tot stand door veel ervaring, handwerk, exclusieve designs en de keuze voor exclusieve stoffen. Daarom heeft BORAGIO ervoor gekozen om zich te vertegenwoordigen in het midden- en hoog segment.

Kwaliteit en service boven groei

Het volgende obstakel dat de broers moesten overwinnen had vooral te maken met het waarmaken van de hoge verwachtingen. Eerder was het ze gelukt om de markt te verrassen met kwaliteits jeans, maar om de hoge verwachtingen te kunnen blijven waarmaken was er méér nodig. De collectie van 2017 had het nét niet. Het was cruciaal om het authentieke Boragio terug te brengen en het kwaliteitsniveau te verhogen. Er werd een bewuste keuze gemaakt om op gestage wijze te groeien en de kwaliteit te verhogen. Zo konden retourzendingen worden voorkomen en kon er gewerkt worden aan een servicegerichte aanpak en klanttevredenheid. Bovendien besloten de broers om alles in eigen hand te houden. Waar ligt Boragio in de winkel? En reflecteert deze zaak de exclusiviteit van het merk?

In eigen hand

In 2018 werpt de nieuwe strategie zijn vruchten af. Boragio is in staat om hoge kwaliteit te garanderen en biedt daardoor een jaar garantie op alle jeans. De broers hebben het volste vertrouwen in hun merk en pakken flink door. Het ontwerp- en productieproces houden ze geheel in eigen hand. Het uitkiezen van de beste stoffen, patronen, het ontwerpen van de perfecte pasvorm, de accessoires; alles wordt door de Boragio broers zelf gedaan. Met winkels in België en Frankrijk zet het merk internationaal in, maar ook nu houden ze het gehele proces in eigen beheer. Dit resulteert in optimalisatie van interne processen en volledige automatisering. De broers zien een mooi toekomstperspectief voor hun jeanslijn waardoor zij blijven streven naar verbeteringen en perfectie.

Ze leren nog elke dag en blijven streven naar perfectie in de toekomst. De ambities van de broers liegen er niet om: ze willen BORAGIO in de komende jaren naar het volgende niveau tillen.