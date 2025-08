“Born to Rebel” en “Wild Elegance”! De nieuwe collecties van STEVE MADDEN zijn voor iedereen die wil opvallen

De nieuwste trends omarmen en daarmee de individuele stijl benadrukken: dat is waar STEVE MADDEN al sinds jaar en dag voor staat. Sinds de jaren negentig biedt het merk schoenen, accessoires en tassen die inspireren tot steeds nieuwe looks - gedurfd, innovatief en zelfverzekerd. Dat het merk momenteel een ware hype beleeft, is mede te danken aan de naamgever en oprichter Steve Madden, die destijds met een kleine investering van slechts 1100 Amerikaanse dollar een van de meest iconische schoenenmerken ter wereld heeft opgebouwd.

In de zomer van 2025 vieren twee capsulecollecties de krachtige houding waar STEVE MADDEN tot op de dag van vandaag bekend om staat: "Born to Rebel" en "Wild Elegance" zijn gemaakt voor iedereen die plezier beleeft aan mode - en dat vol zelfvertrouwen aan de wereld laat zien!

Born to Rebel viert het opvallen

Gedurfd, onafhankelijk, onbevreesd: dat is de look van de capsulecollectie "Born to Rebel" van STEVE MADDEN. De collectie combineert een sterke houding met gevoel voor stijl in elk item - en levert looks waarmee je echt opvalt. Dat betekent: lakleer en kreukleer in metallic zilver, zwart en bloedrood voor alle schoenmodellen en de bijpassende tassen. Vlijmscherpe enkellaarsjes van mesh en kant. Pumps, ballerina's en laarzen met extra grote gespen. Loafers met grove zolen. Ballerina's en Mary Janes met studs. Lieflijk? Echt niet!