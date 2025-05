Brax voorjaar/zomer 2026: de herencollectie

De voorjaar/zomercollectie 2026 zet klassieke vormen en moderne trends op een harmonieuze manier in de schijnwerpers. De collectie verenigt de bekende, geliefde silhouetten van Brax met trendgerichte highlights, van tijdloze elegantie tot sportieve dynamiek. Dames en heren presenteren innovatieve pasvormen, markante details en maritieme retro vibes die de veelzijdige tijdsgeest van het seizoen belichamen.

De herenkleding van de zomer 2026 draait om een terugkeer naar relaxte vibes die doen denken aan de luchtigheid van de jaren '90 en 2000. Retro-geïnspireerde elementen versmelten met maritieme accenten en creëren zo een frisse kijk, waarin recht gesneden silhouetten in het boven- en broekgedeelte, gestructureerde details, onregelmatig geplaatste ringelrapporten en nonchalante kraagvormen de toon zetten.

De kleuren zijn geïnspireerd op de maritieme sfeer, variërend van diep donker marineblauw via aquatisch blauw tot zuivere witnuances. Warme zomertinten, zoals chocolade en wildberry, zorgen voor sterke contrasten in combinatie met witnuances. Variaties van groentinten blijven behouden en brengen frisheid in de collectie. Discrete rood-roze accenten voegen zich harmonieus in het kleurenpalet. Ook krachtige kleuren zoals hibiscusrood en zonlichtgeel spelen een belangrijke rol, vooral in de ontwerpen van polo- en shirtdessins, die zorgen voor moderne, zomerse contrasten.

SS26 Credits: Brax

Credits: Brax

Het patroonrepertoire omvat minimalistische dessins, maar ook florale prints en ruiten. Een hoogtepunt van de collectie zijn de nieuw geïntroduceerde retro- en etnisch geïnspireerde drukmotieven. Strepen op linnen of als grafisch ornament op gestructureerde stoffen geven overhemden met revers of variabele kraagvormen markante accenten. Hoogwaardige katoenmengsels met linnen, kapok of modal zorgen voor aangenaam draagcomfort.

De broeken overtuigen door een geslaagde balans tussen de klassieke tapered fit met bandplooi en de nieuw geïntroduceerde relaxed straight-leg pasvorm, die dit seizoen extra opvalt in de ‘Clint’-denimvariant. Deze nieuwe pasvorm is perfect in lijn met de tijdgeest. Onder het motto ‘Clint fits all’ spreekt ze een breed publiek aan, van vaste klanten tot nieuwe doelgroepgebruikers. Deze veelzijdige pasvorm wordt gepresenteerd in de nieuwe denim-capsulecollectie ‘Indigo-Spirit’, met variërende wassingen – van discrete clean-looks tot markante bleach-effecten. De capsule bevat naast broeken ook jassen, overhemden en caps.

Credits: Brax

Credits: Brax

Het bovenkledinggedeelte wordt gekenmerkt door een nonchalante ontspannenheid. Lichte aanpassingen in het romp- en schoudergedeelte laten overhemden en sweatshirts in een nieuwe, losse silhouet opleven. Voor het eerst wordt de innovatieve ultralichte technologie met het vederlichte gevoel ook in shirts en sweatshirts toegepast. Het resultaat is een hoogwaardige look die de lichtheid van functionele kleding combineert met het stijlbewustzijn dat zo kenmerkend is voor Brax.

Gestructureerde stoffen zetten in het polo- en shirt category nieuwe impulsen. Vooral wafel-, bubble- en ajour-patronen springen eruit, wat zorgt voor een markante verandering in het jersey-segment. Door de combinatie met ontwerpen en gladde oppervlakken ontstaat een spannende dynamiek. De resulterende gestructureerde ringen, zowel horizontaal als verticaal, geven de uni’s nieuwe levendigheid en frisse accenten. Verdere hoogtepunten worden geleverd door nieuwe kraagvormen, zoals bij de ringelpolo van een katoen-linnenmix met geplaatst rapport en bowlingkraag.