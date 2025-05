Brax voorjaar/zomer 2026: de damescollectie

De voorjaar/zomercollectie 2026 van Brax zet klassieke vormen en moderne trends op een harmonieuze manier in de schijnwerpers. De collectie verenigt de bekende, geliefde silhouetten van Brax met trendgerichte highlights, van tijdloze elegantie tot sportieve dynamiek. Dames en heren presenteren innovatieve pasvormen, markante details en maritieme retro-vibes die de veelzijdige tijdsgeest van het seizoen belichamen.

De dameskleding van dit seizoen combineert sportieve vrouwelijkheid met een geslaagde mix van tijdloze verfijning en moderne nonchalance. Aansluitende stoffen ontmoeten strakke snits, waarbij smalle silhouetten contrasteren met volumineuze stijlen. Sportieve klassiekers, zoals poloshirts, gestreepte blouses en lichte wollen broeken, krijgen een nieuwe interpretatie in de ‘new-prep’-stijl, gecombineerd met subtiele streetwear-elementen en oversized snits. Fijne, vrouwelijke details zoals transparante materialen, delicate borduursels en volants zetten speelse accenten, terwijl glanzende stoffen en open crochet-structuren voor een vleugje opulentie zorgen. Gewassen chinobroeken en ultra-wijde denims brengen een gekunstelde stijlbreuk teweeg.

Credits: Brax

Credits: Brax

De collectie toont naast klassieke kleuren, die variëren van donkerblauw via crèmetinten tot krachtige kleuraccenten in roze, ook zachte pastelnuances in rosé, blauw en geel. Natuurlijke caramel-shades, zoals zacht crème, mochabruin en intens ebbenhout, vullen het kleurenpalet aan. Nieuwe groentinten in combinatie met wit brengen frisheid in de collectie. De ontwerpen tonen een mix van ‘conversational prints’ in mini-schelpoptiek en florale patronen. Paisley-motieven worden opnieuw geïnterpreteerd en ‘two-tone’ minimalen op jersey-kwaliteiten zetten strakke lijnen. Nieuw ontworpen strepen vullen het totaalbeeld aan.

In het broekensegment overtuigen pasvormen en materialen: het absolute ‘must-have’-silhouet, de ‘barrel-leg’ ‘Megan’, is beschikbaar in denim of ‘summer wool’. De ‘straight-leg’ fit ‘Madison’ verschijnt in een ‘non-denim’-variant. De ‘wide leg’ blijft, maar met extremere vormen, van de klassieke Marlene-pasvorm met opvallende plooien tot de ultra-wijde denim ‘March’. De nieuwe ‘slim-cigarette’ fit ‘Maxine’ vult het vormenpark aan. De ‘flats’ overtuigen door hun eenvoudige elegantie en moderne silhouet. In combinatie met het lichte ‘sparkle linen’ ontstaat een frisse, zomerse look. De jersey-stoffen stralen in nieuwe indigo-tinten en bieden een modern alternatief voor denim. Innovaties zoals de ‘cotton techno touch’-kwaliteit bieden de grip van katoen gecombineerd met de lichtheid van technische stoffen, terwijl ‘superior cotton’ voor het eerst met een tencel-blend wordt gecombineerd. ‘Sun-faded’ optieken, die door gerichte wassingen en materiaalbehandelingen ontstaan, brengen nieuwheid met een zacht kleurenpalet in het katoenbereik.

Credits: Brax

We love Denim

Bijzonder hoogtepunt is de capsulecollectie Indigo Spirit, die naast moderne ‘shapes’ ook de bijpassende denimjas toont. Alles in een zachte ‘bleach-look’ en koele wascontrasten.

In het bovenkledingsegment zorgt de silhouetwisseling voor een spannende verscheidenheid aan nieuwe lengtes en volumes, ‘cropped’ of lang, ‘oversized’ of ‘fitted’. Vooral sportieve klassiekers staan centraal, die overtuigen door hun veelzijdige combineerbaarheid: de overhemdblouse, zowel smal als wijd gesneden, wordt een centraal onderdeel van de collectie. Ook het poloshirt vestigt zich als absoluut ‘it-piece’. Het klassieke sweatshirt krijgt een nieuwe betekenis, terwijl de kleine cardigan een ‘must-have’ wordt, die zowel in combinatie met andere kledingstukken als op zichzelf uitstekend te dragen is. Fijne chiffon blouses, hemden met broderie en open crochet-structuren zorgen voor vrouwelijke highlights die perfect harmoniëren met de sportieve klassiekers.

Credits: Brax

Credits: Brax

Materialen zoals linnen en fijne piquékwaliteiten brengen frisheid en textuur in de collectie. Organic cotton-tricot overtuigt door comfort en duurzaamheid. Glans- en paillettengarens verlenen de outfits glamour, terwijl haakpatronen in jersey-stoffen en tricotkwaliteiten voor een moderne, nonchalante look zorgen. Als nieuw ‘sweat’-alternatief overtuigt de zachte interlock-jersey, die met zijn aangename gevoel en subtiele structuur een comfortabele keuze vormt.