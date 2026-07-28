Brianna Stewart is het gezicht van Stone Island's herfst/winter 2026 overshirt van biologisch panamakatoen en nylon

Olympisch gouden medaillewinnares Brianna Stewart draagt het 1200039 overshirt van biologisch panamakatoen en nylon, een topstuk uit de herfst/winter 2026-collectie van Stone Island, als onderdeel van het ‘Community as a Form of Research’-project van het merk.

De volledige look combineert het overshirt met een bijpassende broek, uitgevoerd in contrasterende stoffen die de voortdurende experimenten van Stone Island benadrukken in het verenigen van uiteenlopende materialen tot één samenhangend geheel. De katoenen basis is verrijkt met zorgvuldig afgestemde, oversized nylon zakken en panelen. Elk onderdeel is geverfd met hetzelfde recept, een proces dat een contrast in toon en textuur creëert tussen de twee stoffen, terwijl het eindproduct een coherent kledingstuk blijft.

De FW26-collectie is geïnspireerd op het bredere concept ‘landschap’, een amorfe, vloeiende term die de combinatie van natuurlijke en door de mens gemaakte elementen tot iets groters dan de som der delen vastlegt. Voor Stone Island zijn de delen die die som vormen even interessant. In lijn met recente collecties blijft het deconstrueren van een landschap en het vertalen van de elementen ervan naar kledingideeën het uitgangspunt van de collectie. Dit seizoen draait specifiek om het element ‘aarde’: een aardende kracht die het palet, de tactiele contrasten en de algehele materiële houding van de collectie bepaalt.

Deze invloed is zichtbaar in elk deel van de collectie, van een gevarieerd kleurenpalet dat gedurfd uiteenlopende tinten mengt tot de innovatieve stofbehandelingen in zowel de hoofdcollectie als de terugkerende subcollecties.

Credits: Stone Island

Het 1200039 overshirt is gemaakt van biologisch panamakatoen en heeft een opvouwbare capuchon met trekkoord in een opstaande kraag met ritssluiting, naast contrasterende nylon zakken en een paneel. Balgzakken voor de handen van contrasterende stof hebben een klep-, klittenband- en drukknoopsluiting, aangevuld met secundaire verticale steekzakken en een contrasterend stoffen paneel aan de onderkant. De Stone Island-badge bevindt zich op de linkermouw, terwijl raglanmouwen aan de achterkant, elastische manchetten en zoom, en een tweewegritssluiting aan de voorkant het comfortabele ontwerp completeren. Het kledingstuk is volledig 'garment dyed'.

Stone Island, opgericht in Italië in 1982, heeft een reputatie opgebouwd als wereldleider in productontwerp en kledinginnovatie. Het merk verlegt voortdurend de grenzen van stoftechnologie en experimenten, met een speciale focus op functionaliteit en utilitarisme. Design bij Stone Island is doelgericht, wat resulteert in een direct herkenbare signatuur van snit, vorm, materialiteit en kleur. In meer dan vier decennia heeft het merk een steeds groeiende wereldwijde gemeenschap opgebouwd die zowel het erfgoed viert als actief blijft door nieuwe productontwikkelingen.