Bruuns Bazaar, agent in de spotlight; Mischa Hengeveld van agentschap Selfedge

Ontmoet team Selfedge

Selfedge werd in 2010 gelanceerd door Mischa Hengeveld, een Amsterdammer die besloot de grote overstap naar Antwerpen te maken. Na ervaring opgedaan te hebben in retail en groothandel vond hij het tijd worden om zijn eigen avontuur te beginnen. Sinds 2012 is zijn showroom gevestigd in een lichte en gezellige loft in het midden van de Kloosterstraat. Een dynamische locatie, omringd door een verscheidenheid aan winkels en dicht bij zowel het stadscentrum als het zuidelijke deel van Antwerpen. Nu geland op onze nieuwste locatie van 300m2 in het hart van Antwerpen, Kaasrui 3. Te midden van bars en restaurants waar we een oude balletschool hebben die een charmante ruwe ruimte is die ons drie vertegenwoordigt.

Beeld: eigendom van het merk.

In de Selfedge showroom bieden Mischa & Joop een internationale mix van merken die hun plek verdienen in de Benelux. We vertegenwoordigen gevestigde labels maar ook nieuwkomers met een sterke identiteit. Enerzijds zijn er Colorful Standard, Royal Republiq en Won Hundred die een uitgebreide mannen- en vrouwencollectie tonen. Dan is er de herenmode sectie met Blue deGenes, TheGoodpeople, Bruuns Bazaar, Neuw. We hebben ook een meer jong geïnspireerd deel met merken als Law of the Sea en Woodbird. Selfedge vertegenwoordigt ook verschillende accessoire merken zoals Atelier Vesper parfums, Pig & Hen, Thunder love socks, KAMO eyewear en het leuke A-dam Underwear merk uit Amsterdam. Voortdurend de markt verkennen en een langetermijnrelatie met de klanten opbouwen is van groot belang bij Selfedge. Laten we zeggen dat we de showroom runnen met veel energie en een vleugje rock 'n roll!

Beeld: eigendom van het merk.

Groeten

Joop, Mitch & Mischa

Selfedge showroom

Kaasrui 3 2000 Antwerpen

www.selfedge.be

mischa@selfedge.be

+32471022038

BRUUNS BAZAAR MERKVISIE

Met behoud van het sterke merk DNA van BRUUNS BAZAAR, blijven we ook trouw aan de kern van het erfgoed van het merk, terwijl we een nieuw randje toevoegen.

Expressie en cool comfort zijn de sleutel tot onze merkwaarde. Onze belangrijkste focus is het ontwerpen van mooie en unieke stukken, het gebruik van goede kwaliteiten en het toepassen van sterk vakmanschap in elk ontwerp. De kenmerkende stijlen van BRUUNS BAZAAR hebben alles te maken met ontspannen en verfijnde elegantie.

BRUUNS BAZAAR is ontworpen om zowel tijdens relaxte doordeweekse dagen als de meest feestelijke dagen in het leven gedragen te worden. Ons constante doel is om dames- en herenmode te creëren die nooit zijn relevantie verliest. Vandaag de dag is Bruuns Bazaar een eigentijds merk dat dames- en herenmode creëert. De stijl van Bruuns Bazaar draait om ontspannen elegantie. De look is levendig en charismatisch en de individuele expressie is ingetogen maar toch uitgesproken. De mix van klassieke stijlen en moderne stukken heeft een groep van trouwe fans gecreëerd. Ons concept is gebaseerd op een solide business model, waar partnerschap de sleutel is.

BRUUNS BAZAAR MANNEN LENTE23

JARDIN

De BRUUNS BAZAAR MEN SPRING23 collectie is een eerbetoon aan ons erfgoed. Met een duidelijke verwijzing naar de eerste runway shows in Parijs, hebben we in de BRUUNS BAZAAR archieven gegraven en de creme de la creme gevonden. Stijlen die opnieuw relevant zijn en de essentie van BRUUNS BAZAAR definiëren - elegantie en vertrouwen met een mannelijk randje. Geïnspireerd door de prachtige tuin van Palais du Royal, heeft de SPRING23 collectie een Parijse vibe met duidelijke Botanische referenties. Het verbazingwekkende exclusieve jacquard jasje met bloemen, gemaakt in franse stof, en het slanke double-breasted twill pak zijn absolute hoogtepunten in de collectie. De zwarte zijden hemden, het zachte lederen bikerjack samen met de linnen zachte tailoring illustreren het gevoel van gestroomlijndheid en luxe dat de collectie kenmerkt: Een combinatie van klassieke schoonheid en grootstedelijk randje. Mooie, rijke, goed doordachte kledingstukken voor een esthetische duurzaamheid is de definitie van de BRUUNS BAZAAR MEN SPRING23 collectie.