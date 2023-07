BSB SS24: Exclusieve toegang tot een modieuze Griekse wereld genaamd Togetherland

Voor de gloednieuwe SS24-collectie richtte BSB een Griekse wereld op genaamd Togetherland. Togetherland is BSB’s nalatenschap voor een betere en meer ecologische toekomst, waarbij het merk kledingstuk per kledingstuk op zoek gaat naar milieuvriendelijkere oplossingen om deze te ontwikkelen.

De behoefte om terug te keren naar de basis en zich te verbinden met de natuur is de centrale inspiratiebron geweest voor BSB’s SS24-collectie. De merkfilosofie is dan ook geworteld in het creëren van moderne, heldere modestatements die de tijd overstijgen. Niet alleen van vroeger, maar ook voor een nog verre toekomst. Een toekomst die gewaarborgd moet worden aan de hand van milieuvriendelijke oplossingen.

SS23 collectie Credits: BSB

De collectie van BSB heeft een diverse stijl, geïnspireerd door en voor verschillende vrouwen. Enerzijds zijn er heel wat luchtige kaftans met Griekse invloeden, waarbij natuurlijke stoffen in zwart-wit gecombineerd worden met subtiele hemelsblauwe details. Anderzijds zijn de silhouetten van de collectie sterk beïnvloedt door de jaren 90, met eenvoudige en strakke lijnen, tanktops en levendige kleurrijke strepen in koraal, groen en azalea. Zoals ieder seizoen bevat de BSB collectie een sterk gamma aan denim, die samen met blazers en glinsterende details in blauwe denim tinten, zwart en goud de glam rock vrouw aanspreken. Maar voor zij die het liever wat neutraler houden, bevat de lente/zomercollectie heel wat katoenen en linnen stoffen in een kleurenpalet van kaki en beige tinten.

SS23 collectie Credits: BSB

Voor al deze stijlen werkt BSB aan de ontwikkeling en aanpassing van nieuwe milieuvriendelijke oplossingen zonder het creatieve DNA van het merk uit het oog te verliezen. En voor de denimlijn geeft het merk prioriteit aan vrouwelijkheid en de aanzienlijke vermindering van water en chemicaliën die worden gebruikt bij de productie en het verven. Al bij al staat bij BSB duurzaamheid en vrouwelijkheid centraal. Een merk voor iedere vrouw, nu en in de toekomst.

De collectie wordt vertegenwoordigd door Fashionclub 70.

SS23 collectie Credits: BSB