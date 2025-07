Buddha to Buddha viert 28-jarig bestaan met indrukwekkende ‘Rebirth Story’ van oprichter Batul Loomans

Ter ere van het 28-jarig bestaan lanceert sieradenmerk Buddha to Buddha een bijzondere reeks video’s: The Rebirth Stories. Oprichter Batul Loomans trapt het spits af en blikt terug op de oorsprong van het merk in deze intieme en krachtige video, een reis die niet alleen letterlijk maar vooral symbolisch is.

Wat begon als een persoonlijke zoektocht naar zingeving tijdens een spirituele reis in Azië, groeide uit tot een internationaal sieradenmerk met een diepe ziel. In de video deelt Batul het verhaal achter de allereerste armband, de kernwaarden van verbinding en bewustzijn, en de persoonlijke ‘rebirth’ die aan de basis stond van het merk.

Van rebirth tot rebranding

De reis die Batul destijds doormaakte, weerspiegelt zich in de ontwikkeling van het merk zelf. In 2024 onderging Buddha to Buddha een volledige rebranding, een herontdekking van de identiteit van het merk, de collecties en de visuele stijl. De video vormt daarmee de symbolische afronding van deze transformatie. De reeks Rebirth Stories is een ode aan het verleden, een viering van het nu en een krachtige blik op de toekomst.

Meer dan zilver

Hoewel het merk ooit begon met handgemaakte zilveren armbanden, is het inmiddels uitgegroeid tot een internationaal merk met collecties van onder andere goud, goldplated en sieraden met edelstenen. Toch blijft de ziel van het merk geworteld in ambacht, passie en betekenisvolle connecties. “Met de Rebirth stories vertellen we de verhalen die er echt toe doen. Transformaties en de kruispunt-momenten in het leven leggen we onder de loep en daarmee gaan we direct de diepte in. We zoeken de échte verhalen achter personen, want daar is behoefte aan.” Aldus Samantha Korf, Marketing Manager bij Buddha to Buddha.

Bekijk de Rebirth Story

De video is te bekijken via YouTube en vormt een must-see voor iedereen die het merk een warm hart toedraagt, van trouwe volgers tot nieuwe generaties die op zoek zijn naar betekenisvolle sieraden.