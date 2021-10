BULAGGI goes green

BULAGGI the bag. Een familiebedrijf wat al meer dan 50 jaar ontwerpt, produceert en distribueert. Met trots kunnen we zeggen dat BULAGGI een bekende speler is binnen de mode industrie en tassen branche. Het bedrijf is in 1969 opgericht door Wim en Trix Walraven en sinds 2016 met succes overgenomen door de volgende generatie: dochter Annemarieke Schouten-Walraven. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale organisatie met een kantoor in Nederland met collega’s in meerdere landen zoals Duitsland, België en Portugal. Ondanks de succesvolle uitbreiding staat nog altijd het familiegevoel voorop.

BULAGGI is een vooruitstrevend eco- en diervriendelijk sophisticated tassenmerk.

BULAGGI wil alle unieke kenmerken van een vrouw vieren met een perfect passende tas. In een tijd waarin een outfit niet alleen een look is maar onderdeel van je identiteit, vinden wij het belangrijk dat dit bereikbaar is. BULAGGI begrijpt wat vrouwen willen en biedt een reeks betaalbare, on-trend, vegan tassen van hoge kwaliteit met rijke extra’s voor iedere gelegenheid: “Desire within reach”.

In het assortiment van BULAGGI vind je tassen die gemaakt zijn van verschillende dier- en milieuvriendelijke materialen. BULAGGI verkoopt uitsluitend tassen gemaakt van niet-dierlijke materialen. Hierbij proberen wij rekening te houden met het materiaal, stiksels en de lijm. Het aanbod is gekeurd door de dierenwelzijn organisatie PETA- en daarmee 100% vegan verklaard. Dit betekend dat wij geen leer, bont, wol, exotische huiden en/of andere dierlijke materialen gebruiken. Door het dragen van PETA-approved vegan logo hebben wij compassie voor dieren.

Wij zijn ons bewust van de toenemende druk op het milieu en hoe dit heeft geleid tot een grotere vraag naar milieuvriendelijkere materialen. Daarom zoeken we naar nieuwe materialen die ook milieuvriendelijker zijn. Zo bestaan er meerdere series in onze collectie die water gedragen of gerecycled zijn. Die vijf series binnen BULAGGI zijn: de Basalt, Acorn, Cynthia, Rainbow & Gauze collectie. Uiteraard proberen wij elk seizoen de eco-vriendelijke collectie nog meer uit te breiden en gerecycled materiaal te gebruiken.

Daarnaast probeert BULAGGI met elke collectie milieuvriendelijk een extra stap in de goede richting te zetten. Vanaf onze SS21 hebben we een plastic reductie van maar liefst 80% gerealiseerd. Dit hebben we bereikt door bijvoorbeeld geen polybags meer te gebruiken, maar nu gerecycled papier en/of dustbags. Ook zijn onze tassen gevuld met gerecycled papier in plaats van plastic. Voor AW21/22 behaalden we een nog hoger percentage van bijna 90% minder plastic verpakkingsmateriaal dan voorheen.