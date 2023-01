Bulaggi - Herfst/Winter 2023

De BULAGGI autumn/winter collectie van 2023-2024 bestaat uit 3 verschillende moods. Alle verschrikkingen die in de wereld plaatsvinden leiden tot de behoefte om terug te gaan naar het begin van de tijd. Schoonheid is belangrijker dan ooit. Wanneer er onrust is, bloeit creativiteit op en dat is wat we zien gebeuren. ‘Joy is an act of resistance’. Individualiteit in de zin van vrijheid staat als waarde centraal, naast het besef dat we de gemeenschap hiervoor nodig hebben; samen zijn we beter.

De winter van 2023 biedt een paradoxale vormentaal, te omschrijven als primitieve luxe, feministische elegantie of onoverwinnelijke kwetsbaarheid. HIGHLANDER, FREESTYLE SPIRIT & OPULENT zijn de moods die terugkomen in verschillende materialen en vormen van de gehele wintercollectie.

Stedelijkheid en natuur vormen de trend HIGHLANDER, die niet is opgebouwd uit tegenstellingen, maar wederzijdse afhankelijkheid en silhouetten vormt voor moderne stedelingen met een uitgesproken verlangen naar natuur en beweging. Je verbonden voelen, het gevoel betrokken te zijn; het zorgt voor een rustgevende sereniteit. Ook zien we inspiratie uit het verre verleden, vanuit archeologie; rauw en gepolijst.

Beeld: Bulaggi

Tasvormen zijn meer casual en hebben natuurlijke kleuren. Voorbeelden zijn groepen Silva en Isobel. De trend FREESTYLE SPIRIT draait om het opnieuw bedenken van conventies en clichés, om de onomkeerbare transitie waarin de rol van vrouwen gelijkwaardiger wordt. Een vrij minimalistische styling, waarbij het draait om kleur en materiaalgebruik; vrouwelijk met soms een rauw randje.

De sterke, heldere kleuren van edelstenen zorgen voor inspiratie. De groepen Saffia, Gloria en Alexia zijn goede voorbeelden van deze Mood.

Beeld: Bulaggi

staat bekend om zijn veelzijdige chaos. Als reactie op de roerige tijden ontstaat een vurige behoefte om elk klein teken van schoonheid, vreugde en onverwachte luxe te vieren. Het historische is hiervoor uitgangspunt, maar versmelt met het futuristische. Een goed voorbeeld hiervan zijn de groepen Charlotte en Julie.

BULAGGI is een vooruitstrevend merk, dat zich bij elke nieuwe collectie sterk bewust is van constant groeiende druk op milieu. Dit heeft geleid tot een toenemend gebruik van milieuvriendelijkere materialen. Zo wordt onze collectie milieuvriendelijke tassen per seizoen uitgebreider en voeren wij nog steeds met trots het PETA- approved vegan logo. BULAGGI begrijpt wat vrouwen willen en biedt een reeks betaalbare, on-trend, vegan tassen van hoge kwaliteit met rijke extra’s voor iedere gelegenheid: “DESIRE WITHIN REACH”