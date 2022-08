Bulaggi presenteert de SS23 collectie: Trots vakmanschap en gedurfde eenvoud

SOULFOOD, FANTASY en LUCIDITY zijn de trends die terugkomen in de zomercollectie van BULAGGI. Thema's als vrijheid, optimisme en gemeenschap vormen de essentie van de zomercollectie '23. De extraverte looks uit de jaren ’90 maken een rentree in 2023. Het zomerseizoen 2023 herdefinieert de balans tussen luid en ingehouden. Trots vakmanschap en gedurfde eenvoud zijn tegenpolen die elkaar aantrekken. Nieuwe waarden creëren en vooruit dromen. Aan de ene kant blijven tinten die aan de natuur zijn gelinkt, ons vergezellen; aan de andere kant zien we steeds meer tinten die zijn gelinkt aan de virtuele wereld. De echte winnaar deze zomer is de mix; alles kan en mag!

Beeld: Zomercollectie '23; Bulaggi

Dit seizoen wordt de vraag naar vertraging, verdieping en focus groter; dit zie je terug in het thema SOULFOOD. Opnieuw dient de natuur – samen met rituelen - als referentie, komt eenvoud terug in casual tassen en zijn rustige kleuren in combinatie met materialen van belang. Zomerse frisheid en lichtheid worden gecombineerd met rijke aardetinten; ambachtelijke technieken en decoraties spelen een belangrijke rol.

De organische patronen van de SS23 van BULAGGI zijn een inspiratie voor het thema FANTASY. De natuur is hier ook aanwezig, maar de grootste inspiratie komt uit de onzichtbare, rijke microbiologie. Kleuren zijn opstandig; een prachtige chaos binnen het Kleurenpallet.

Het thema LUCIDITY vormt de harmonie tussen contrasten en het verlangen naar lichtheid. Er komt meer oog voor structuren en een combinatie van hard en fragiel. Er ontvouwt zich een vormentaal met een tijdloze uitstraling; een serene vorm van moderniteit. Kleuren zijn vergrijsde pastellen zoals geel, roze, lila en groen evenals neutralen. Aan de materiaalkant is stille luxe het belangrijkst binnen dit thema. Verfijnde afwerkingen en embossings met metallic of glans.

Naast de fashionable tassen staat BULAGGI ook bekend om haar feestelijke clutches. Dit seizoen komen de clutches terug in verschillende materialen. De zomerse mix in materialen maakt de clutch dit seizoen helemaal af. Van raffia tot en met lakmateriaal. Er is voor iedere gelegenheid een passende clutch.