BULAGGI the Bag FW22/23

De BULAGGI FW22/23-collectie bestaat uit vooruitstrevende, diervriendelijke en elegante tassen, die inspelen op de nieuwste modetrends. COMFORT ZONE en ESCAPISM zijn de trends die terugkomen in verschillende materialen en vormen van de gehele collectie. De FW22/23-collectie van BULAGGI weerspiegelt de wens om jezelf in harmonie te voelen met de natuur. De natuurlijke uitstraling brengt ons dichter bij de natuur, iets dat essentieel is voor het gevoel van well-being. De sfeer is harmonieus en ingetogen, en nodigt ons uit als tegenhanger van de chaos van de veeleisende tijd waarin we leven.

Dit seizoen komt de liefde voor de natuur tot uiting in rustieke hooglander styles zoals COMFORT ZONE. Boswandelingen, sneeuwexcursies en nieuwe levenslust dienen als inspiratie voor rustieke en ambachtelijke looks. De serie PLAIDY en FURRY sluiten hier heel goed op aan. De materialen van deze series zijn warm en comfortabel. Het draait allemaal om natuurlijkheid en de uitstraling is consistent: harige oppervlakken, lammy of pluizig gebreid. Vakmanschap en ambacht staan ​​hoog in het vaandel bij BULAGGI als het om details gaat. Materialen omhullen, en zorgen voor cocooning en bescherming. Dit is verwerkt in onze series LEONA en ANGELA. De gewatteerde tas die we al een tijdje kennen binnen de trends, maar dan in boterzacht materiaal, op een andere manier doorgestikt of afgewerkt met buttons. Dit zijn trends die niet te missen zijn in het winterseizoen 2022.

De trend ESCAPISM beweegt zich tussen hyperelegantie en invloeden uit klassieke couture en een extravert cocktailsegment. Als we ons onderdompelen in de duisternis van de nacht, verandert onze perceptie. Een samenspel van kracht en vertrouwen, onschuld en verleiding, realisme en mystiek, stoerheid en romantiek. Veel excentrieke kleurschema’s en zeer vrouwelijke vormen. Dit zie je terug in de serie YVETTE, maar ook in de series ASTER en LYNN. De poëtische sfeer, romantiek, minimalistische lijnen en lichaamsbewuste contouren zorgen voor een onderscheidende look. Maar ook de materialen benadrukken de zachte kant van het element, bijvoorbeeld via wollige pluizige oppervlakken zoals in de serie ANN.

Naast de elegante tassen staat BULAGGI ook bekend om haar clutches. Deze komen terug in satijnen stoffen en met strass (steentjes).

BULAGGI is een vooruitstrevend merk, dat zich bij elke nieuwe collectie sterk bewust is van de constant groeiende druk op het milieu. Dit heeft geleid tot een toenemend gebruik van milieuvriendelijkere materialen. Zo wordt onze collectie milieuvriendelijke tassen per seizoen uitgebreider en wij voeren nog steeds met trots het PETA-approved vegan logo. BULAGGI begrijpt wat vrouwen willen en biedt een reeks betaalbare, on-trend, vegan tassen van hoge kwaliteit met rijke extra’s voor iedere gelegenheid: “DESIRE WITHIN REACH”.