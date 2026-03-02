Burberry onthult ‘The Trench, Portraits of an Icon’ – een wereldwijde campagne met toonaangevende persoonlijkheden uit de film-, muziek-, sport- en modewereld

Ter ere van het 170-jarig bestaan van Burberry, viert ‘The Trench, Portraits of an Icon’ een geliefde, kenmerkende stijl die al lange tijd een brug slaat tussen functionaliteit en mode.

De baanbrekende uitvinding van oprichter Thomas Burberry, gabardine, herdefinieert al sinds 1879 bovenkleding. De innovatieve stof, ontworpen voor weerbestendigheid en bewegingsvrijheid, introduceerde een nieuwe kledingstijl. Vandaag de dag belichaamt elke trenchcoat nog steeds dezelfde dualiteit: een schild tegen het weer en een canvas voor zelfexpressie. Een kledingstuk dat wereldwijd door generaties wordt gekoesterd.

Verfijnd door een stille evolutie, blijft de Burberry trenchcoat een blijver. Praktisch, expressief, functioneel en onmiskenbaar elegant: de jas blijft een symbool van de Britse cultuur en modern erfgoed.

Daniel Lee, creatief directeur van Burberry, zegt over de campagne: “Om de Burberry trenchcoat, een icoon van Britse stijl en mode, te vieren, hebben we vrienden uit de hele creatieve wereld uitgenodigd om hem tot leven te brengen.”

De serie intieme zwart-witportretten, gefotografeerd door Tim Walker, voelt direct en tijdloos aan, met een moeiteloze verfijning in de vele manieren waarop de trenchcoat wordt gedragen: een opstaande kraag, een losjes geknoopte riem. Het voelt tegelijkertijd beschermend en expressief.

Credits: Burberry

De campagne brengt een cast van 23 wereldsterren samen uit de film-, muziek-, sport- en modewereld, waaronder Agyness Deyn, Alva Claire, Bright, Daisy Edgar-Jones, Eberechi Eze, Erin O’Connor, Hikaru Utada, Iris Lasnet, J.Y. Park, Jack Draper, Jonathan Bailey, Karen Elson, Kate Moss, Kendall Jenner, Kid Cudi, Kristin Scott Thomas, Little Simz, Matthew Macfadyen, Reece Clarke, Rosie Huntington-Whiteley, Sora Choi, Teyana Taylor en Wu Lei. Samen vormen zij een generatie-overschrijdend portret van de hedendaagse cultuur, waarbij ieder een eigen perspectief op de jas geeft.

Lee legt uit: “Zie het als een eerbetoon aan Burberry – een symbool van Britse stijl en vakmanschap – en een bedankje aan de vakkundige mensen achter elke jas.”

Een documentairefilm begeleidt de campagne en legt spontane gesprekken tussen cast en crew vast. Met een soundtrack van Blur weerspiegelt de film een modern Groot-Brittannië dat creatief, zelfverzekerd en naar buiten gericht is. Een geest die de trenchcoat al meer dan een eeuw belichaamt. Samen vormen de portretten en de film een studie van de trenchcoat als object en symbool, gevormd door vakmanschap, bezield door karakter en gedefinieerd door de mensen die hem dragen.

Nu Burberry zijn 170-jarig bestaan viert, luidt de campagne ook een jaar lang durende viering in van het archief en de geschiedenis van het modehuis, ter ere van de erfenis die het heden en de toekomst blijft vormgeven.

“De Burberry trenchcoat is een van de meest iconische kenmerken van ons merk en deze campagne vertelt het tijdloze verhaal ervan – een verhaal geworteld in het vakmanschap, de innovatie en de authenticiteit die ons al 170 jaar definiëren,” zegt Joshua Schulman, algemeen directeur. “De campagne viert de blijvende wereldwijde weerklank van Burberry via een ontwerp dat diep verweven is met de Britse stijl en cultuur. Het inspireert mensen van alle generaties om hun individualiteit te uiten en tegelijkertijd onmiskenbaar Burberry te blijven.”

Trenchcoatstijlen

Ter ere van 170 jaar Burberry presenteert de campagne een uitgebreide Heritage Collection naast nieuwe interpretaties van de iconische trench- en carcoats van het modehuis.

De Heritage Collection is gebaseerd op Burberry's rijke geschiedenis van Brits vakmanschap en innovatie in regenkleding, wat resulteert in vijf verschillende silhouetten. De kenmerkende stijlen – de Kensington, Waterloo en Chelsea trenchcoats, plus de Camden carcoat – worden aangevuld met het Mayfair trenchjack. Dit is een nieuwe toevoeging aan het assortiment, gekenmerkt door een moderne, kortere pasvorm.

Elke jas en elk jack uit de Heritage Collection wordt gemaakt in Engeland, in de fabriek in Castleford, waar gespecialiseerde kleermakers al meer dan 50 jaar regenkleding van Burberry produceren. De katoenen gabardine is ontwikkeld voor een kreukvrije structuur, wat zorgt voor een strakke afwerking, en is gevoerd met de beige House Check-ruit. Alle stoffen, van de waterafstotende buitenkant tot de katoenen voering, worden geweven in de Burberry Mill in Keighley, Yorkshire. Het hoofdmateriaal en de voering van elke jas bestaan voor honderd procent uit biologisch katoen.

Naast de Heritage Collection bieden nieuwe ontwerpen een frisse kijk op het archief. De Fitzrovia trenchcoat en de Ellingham carcoat voegen volume toe door wijdere mouwen en een vollere rok, wat zorgt voor een opvallend accent op de taille met ceintuur.

De silhouetten van het huis zijn ook opnieuw vormgegeven in tropische gabardine – de lichtste van Burberry's kenmerkende stoffen, ontwikkeld voor warmere klimaten – in een zacht kleurenpalet van lichtroze en steenbeige voor dames, of grafietgrijs voor heren.

Etalages en pop-ups

De campagne zet de Burberry trenchcoat wereldwijd in de schijnwerpers in de winkels, met een reeks opvallende etalages en speciaal samengestelde pop-upinstallaties. Elke ruimte is ontworpen om de trenchcoat als icoon van het huis te vieren, waarbij het erfgoed, vakmanschap en de culturele status centraal staan in de winkelervaring van Burberry.

In zowel de etalages als de pop-ups staan de kenmerkende silhouetten centraal, naast grote zwart-witportretten uit de campagne – wat zorgt voor krachtige, galerie-achtige momenten die klanten uitnodigen om de ontwerpen samen met de iconische cast van de campagne te ervaren. Het contrast tussen productpresentaties en expressieve beelden versterkt de trenchcoat als zowel een functioneel ontwerp als een cultureel statement.

Er zullen pop-ups te zien zijn op belangrijke wereldwijde locaties, waaronder Regent Street in Londen, Isetan Shinjuku in Tokio, Lotte Main in Seoul en 57th Street in New York.

