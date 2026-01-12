Burberry onthult zijn nieuwe Gabardine-capsulecollectie

Innovatie staat centraal bij Burberry, met gabardine als meest revolutionaire stof. De stof, in 1879 ontwikkeld door Thomas Burberry, biedt al bijna 150 jaar bescherming dankzij zijn regen- en weerbestendige eigenschappen. Dragers variëren van ontdekkingsreizigers op Antarctica-expedities tot Londenaren in een trenchcoat op een regenachtige dag.

Beeld: Burberry

Om de blijvende aantrekkingskracht te vieren, presenteert Burberry een film opgenomen in Snowdonia, Wales, ter introductie van de nieuwe Gabardine-capsulecollectie. De film toont beschermende outerwear-stijlen voor alle weersomstandigheden, met in de hoofdrol ontdekkingsreizigers Connaire Cann, Jesse Grylls en Marlon Patrice naast modellen Iris Lasnet en Zhuó Chen. De film brengt de rijke schoonheid van het Britse landschap en het prachtige, onvoorspelbare weer in beeld. Het is een ode aan het platteland en een uiting van Burberry's erfgoed in het kleden van mensen voor het buitenleven en avontuurlijke activiteiten.

DE COLLECTIE

Ter ere van het 170-jarig bestaan van Burberry, brengt de Gabardine-capsulecollectie een eerbetoon aan de iconische signatuur van het modehuis: een revolutionaire stof, uitgevonden door Thomas Burberry, gedragen door zowel ontdekkingsreizigers als alledaagse avonturiers. De collectie omvat producten die vervaardigd zijn uit gabardine of details van de stof bevatten, naast aanvullende knitwear en laagjes-items van zacht katoenen jersey.

Beeld: Burberry

Pijlers van Burberry's outerwear-erfgoed – van parka's en donsjacks tot gewatteerde, Harrington- en bomberjacks – zijn opnieuw vormgegeven in geborsteld katoen-nylon gabardine, geverfd in het kleurenpalet van de capsulecollectie: 'hamper beige' en 'juniper green'. Daaronder wordt grof gebreide knitwear van wol-kasjmier gedragen, naast hoodies van katoenmélange, joggingbroeken en T-shirts. Dit zijn comfortabele ontwerpen, afgewerkt met gabardine panelen en elementen van de trenchcoat, zoals de kenmerkende epauletten.

Beeld: Burberry

De capsulecollectie symboliseert de band van het merk met het platteland en buitenactiviteiten en heeft een speciaal ontworpen label, geïnspireerd op een archiefcampagne uit 1993: ‘Burberrys grew out of country life’. Het label is aan de binnenkant van jassen en jacks gestikt, aangebracht op jersey-items en verwerkt in een intarsia-gebreide trui.

De Gabardine-capsulecollectie is vanaf zeven januari 2026 wereldwijd online en in de Burberry-winkels verkrijgbaar.

WERKEN BIJ BURBERRY? Klik hier voor alle openstaande vacatures