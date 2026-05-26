Burberry presenteert 'A Good Sport'-campagne voor herfst 2026

Het gejuich van het publiek en de voelbare spanning: Burberry vangt de onmiskenbare sfeer van een voetbalwedstrijddag in de herfst 2026-campagne, ‘A Good Sport’.

De campagne, vanuit het perspectief van de toeschouwers, is een viering van de energie van voetbalfans met een cast van bekende gezichten uit de film-, televisie-, sport- en modewereld.

“Burberry verbindt al decennialang generaties voetbalfans”, zegt creatief directeur Daniel Lee. “Het is niet meer dan logisch dat we dat deze zomer vieren.”

Op de soundtrack van ‘Banquet’ van Bloc Party juicht Jason Sudeikis vanaf de tribune, naast vriend van het huis Romeo Beckham en acteur Bright. Mika Hashizume en Jodie Turner-Smith zijn te zien in de drukte voor de wedstrijd, terwijl Lucy Punch in de rij staat bij een eenvoudige hamburgerkraam. Stephen Graham neemt zijn meest intimiderende rol tot nu toe op zich als coach van een jeugdteam op zondag. Modellen Rosie Huntington-Whiteley, Bebe Parnell, George Anderson, He Cong, Neelam Gill en Shivaruby lopen langs de zijlijn om aan te moedigen. Het team wordt gecompleteerd door de Engelse voetballers Declan Rice, Eberechi Eze en Leah Williamson, en internationale favorieten Naomi Girma en Son Heung-min.

Geworteld in de passie van oprichter Thomas Burberry voor buitenactiviteiten, blijft het geloof in de verbindende kracht van sport het merk vandaag de dag vormgeven. De campagne toont kenmerkende trenchcoats, parka's en Harrington-jacks. Deze zijn ontstaan uit functionaliteit en verfijnd door design en vakmanschap, ontworpen met een gevoel van lichtheid voor reizen, zowel thuis als onderweg. De Burberry House Check is te zien op poloshirts en sjaals die geschikt zijn voor wedstrijddagen. Tegelijkertijd maakt de gebogen Primrose-tas haar debuut, naast de nieuwe Knight Runner-sneaker.

“Dit merk is door de jaren heen een echte constante geweest voor voetbalfans”, vervolgt Lee. “Er is een bepaalde houding van ‘een goede sport zijn’ die heel Brits en heel Burberry is.”

Belangrijkste stijlen

Sport, verweven in de Britse cultuur en het dagelijks leven, is al lang onderdeel van het verhaal van Burberry. Vanaf het begin ontwierp oprichter Thomas Burberry met oog voor het buitenleven, waar functionaliteit en prestatie essentieel waren.

De kenmerkende stijlen van vandaag bieden nog steeds bescherming tegen de elementen voor zowel de fanatieke als de gelegenheidssupporter. Iconische regenjassen krijgen nieuwe, expressieve silhouetten, waaronder de Swarby trenchcoat in lichtgewicht tropische gabardine en de Tillydrine trenchcoat in soepele zijde, met een gerimpelde, uitlopende zoom.

Populaire terrace wear wordt verlevendigd met de Burberry Check in klassieke tinten. Dit is te zien op overhemden met knopen, kasjmieren sjaals en als afwerking op polo's, Harrington-jacks en de Lancaster-parka.

Op het gebied van tassen zijn favorieten vernieuwd in een nieuwe editie van gecoat canvas met de House Check. Het ruitaccessoire, een vaste waarde in de collecties van Burberry, ontstond in 1967, toen een inkoper in de winkel in Parijs de voering van een jas gebruikte om bagage in te pakken. Nieuwe modellen zijn onder andere de gebogen Primrose-tas en de op het archief geïnspireerde Pocket-tas. Dit ontwerp stamt uit de jaren tachtig, hetzelfde decennium waarin de Knight-stempel zijn debuut maakte.

Praktische stijlen met capuchon en overhemden in seizoensgebonden Madras-ruit behouden een licht gevoel voor laagjes tussen de seizoenen door. Soepele leren accenten zijn te zien op de Mayfair trenchcoat, de Bloomsbury Harrington en het Westley werkjack.

Het Sloane-pak is geschikt voor zowel de directieloge als de dug-out. Het single-breasted silhouet heeft een klassieke pasvorm, is gemaakt van in Groot-Brittannië geweven wol, geweven met een getextureerde krijtstreep en wordt gecombineerd met een zijden das met ruitpatroon.