Burberry viert iconisch outerwear en erfgoed met nieuwe campagne: ‘It’s Always Burberry Weather: Postcards from London’

Met meer dan 165 jaar geschiedenis blijft Burberry zijn iconische outerwear voortdurend heruitvinden. Gedreven door innovatie, vakmanschap en een avontuurlijke geest, presenteert het modehuis zijn kenmerkende ontwerpen via een nieuwe campagne, meeslepende pop-ups en etalages geïnspireerd op het rijke erfgoed. Tegelijkertijd worden nieuwe stijlen toegevoegd aan de steeds verder uitbreidende outerwear-collectie.

De campagne omvat vier korte films met Oscarwinnares Olivia Colman in de hoofdrol. De regie is in handen van John Madden, bekend van onder meer Shakespeare in Love, Captain Corelli’s Mandolin en Operation Mincemeat.

Credits: Burberry

De films volgen de belevenissen van toeristen die Londen voor het eerst bezoeken. Onderweg ontmoeten ze uiteenlopende lokale figuren, allemaal vertolkt door Colman. Van een cricketliefhebster tot een vrouw achter de toonbank van een traditionele fish and chips shop, haar rollen vangen de sfeer en charme van het dagelijkse leven in de Britse hoofdstad.

“Elke film is een ode aan enkele van de vele personages die je in Londen kunt tegenkomen,” aldus Daniel Lee, creatief directeur van Burberry.

De cast van toeristen bestaat uit internationale topmodellen, waaronder Amelia Gray, Liu Wen, Lucky Blue Smith, Mona Tougaard en Tyson Beckford.

De serie mondt uit in een energieke montage waarin fragmenten uit de vier films samenkomen, met Burberry’s outerwear als visueel hoogtepunt.

Credits: Burberry

Focus op outerwear

Een vernieuwend spel met proporties geeft regenbestendige kledingstukken een eigentijdse uitstraling. De Castleford trenchcoat, vervaardigd in Yorkshire van waterafstotende katoenen gabardine, maakt zijn comeback naast de nieuwe Fitzrovia-coat, waarvan de A-lijnvorm extra volume toevoegt aan het iconische Burberry-silhouet. Voor heren is er de ontspannen Chestwood, geïnspireerd op een trenchcoat uit de archieven van de jaren 80.

De Berryhill car coat combineert de klassieke regenjas met een modern donzen ontwerp in een opvallende fit-and-flare pasvorm. De Floriston-jas herinterpreteert de traditionele gewatteerde jas met een boxy silhouet, uitgevoerd in glanzend nylon en afgewerkt met corduroy accenten.

Credits: Burberry

Outdoor-geïnspireerde ontwerpen worden naar een hoger niveau getild door het gebruik van verfijnde materialen. Klassieke modellen zoals de Kensington trenchcoat zijn uitgevoerd in geborsteld technisch kasjmier voor een zachte en luxueuze afwerking. Typische elementen uit regenmode worden herwerkt in wol, zoals te zien is in de nieuwe Belmont trenchcape. Een ceintuurjas in double-breasted stijl is vervaardigd uit visgraatwol en belichaamt ingetogen elegantie.

Moderne interpretaties van pilotenjacks zijn voorzien van shearling aan de revers, terwijl een bomberjack in een wolmix een geraffineerde toevoeging is aan de dagelijkse garderobe. Donzen pufferjacks worden opnieuw vormgegeven in corduroy en het iconische ruitpatroon van Burberry, in rijke kleurvarianten: wijnrood voor dames en truffelbruin voor heren.

Zachte, neutrale tinten als ‘clam’ en ‘ice’ geven een frisse draai aan het klassieke Burberry-beige, gegrond in tijdloze basiskleuren zoals camel, navy en zwart. Het kleurenpalet varieert van aardse kleibruinen en diepgrijs tot intens mahonie en schemerblauw.

Credits: Burberry

