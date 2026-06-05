Burberry werkt samen met de gevierde Britse illustrator Sir Quentin Blake

Burberry werkt samen met Sir Quentin Blake aan een capsulecollectie die de typisch Britse verbeeldingskracht van de kunstenaar weerspiegelt. Daniel Lee, creatief directeur van Burberry, zegt: “De illustraties van Sir Quentin Blake vangen de magie van de kindertijd. Ze hebben een uitgesproken Britse stijl, en we wilden zijn fantastische creaties introduceren in de wereld van Burberry.”

Sir Quentin Blake, een bekroonde kunstenaar die in 2013 werd geridderd, is al bijna zeventig jaar een geliefd figuur in de Britse kunst en kinderboeken. Zijn illustraties staan bekend om hun onmiskenbare karakter en gedenkwaardige verhalen. Voor deze capsulecollectie zijn gedurfde, handgetekende motieven te zien op een selectie dames-, heren- en kinderkleding. De ontwerpen omvatten verenprints geïnspireerd op een originele pen-en-inkt illustratie uit 1971 van een Engelstalige versie van ‘The Birds’ van Aristophanes. Daarnaast is er een recente serie niet eerder uitgebrachte tekeningen van speelse figuren in interactie met de natuur.

Credits: Burberry

De collectie

De collectie, in samenwerking met Sir Quentin Blake, is een canvas voor de schilderijen en illustraties van de gevierde Britse kunstenaar.

Trenchcoats van waterafstotende tropische gabardine – de lichtste van Burberry's kenmerkende stoffen – herinterpreteren Blake's verenkunstwerk door middel van materiaaltechnieken en ambachtelijk vakmanschap. De fit-and-flare Pembury is gevoerd met bedrukte zijde, terwijl de strakke, smalle Foxfield een voelbaar geborduurd ontwerp heeft. In elk item zit Burberry's Knight-label, afgewerkt met de handtekening van de kunstenaar.

Bedrukte zijde wordt in de hele collectie toegepast, als panelen op een gebreid T-shirt en in soepele separates, jurken met ruches en sjaals. T-shirts, tops en truien van zacht katoenen jersey tonen het artwork van de collectie.

Bij de accessoires zijn de motieven van de capsulecollectie geborduurd op baseballpetten van katoenkeper en op in Schotland geweven kasjmier sjaals, geborsteld voor een ultrazachte afwerking.

Credits: Burberry

Credits: Burberry

Over Sir Quentin Blake

Sir Quentin Blake staat bekend om zijn samenwerking met vele schrijvers, met als bekendste Roald Dahl. Van 1999 tot 2001 was hij de eerste Britse Children’s Laureate. Hij ontving in 2005 een CBE en werd in 2013 geridderd voor zijn verdiensten voor de illustratiekunst. In 2022 werd hij door koningin Elizabeth II benoemd tot Companion of Honour.

Het Quentin Blake Centre for Illustration opent op 5 juni 2026 als de eerste en enige permanente ruimte in het Verenigd Koninkrijk gewijd aan illustratie. Burberry is al lange tijd een voorstander van de kunsten. Het merk heeft bijgedragen aan het nieuwe centrum door financiering te verstrekken voor de training van personeel en vrijwilligers. Daarnaast worden er workshops onder leiding van illustratoren, inclusieve gemeenschapsprogramma's en maandelijkse LGBTQI+ familiesessies georganiseerd, die in juli van start gaan.