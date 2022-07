In de meest recente tijd zijn we geforceerd om rustig aan te doen en onze levens te vereenvoudigen. We werden gedwongen opnieuw te kijken naar wat essentieel is en realiseerde ons hoe weinig we eigenlijk nodig hebben en dat minder beter kan zijn. Nu we ons steeds meer bewust worden van onze ecologische footprint, zien we een verlangen naar vredige aardsheid en duurzaamheid boven fast fashion en hyperconsumptie. Wij streven naar multifunctionele producten die een leven lang gekoesterd kunnen worden. Dit was het perfecte aanknopingspunt voor onze nieuwe BURKELY collectie, vol met voelbare tijdloze klassiekers gemaakt voor een lange duurtijd onder humane werkomstandigheden.

Burkely, SS23, eigendom van het merk.

Onze geschiedenis ligt in 75 jaar lang vol vakmanschap, ons succes in het produceren van tijdloze tassen voor ieder moment en onze visie in het doen van het juiste. Tijdens het ontwerpen van onze laatste collectie hebben we essentialisme omarmt in ‘less but better’ designs met voor altijd houdende en minimalistische styling details. Simpel, maar niet te simpel. Het prachtige kleurenpalet van natuurlijke kleuren is geïnspireerd op het ritme van de seizoenen om er zo zeker van te zijn dat jouw BURKELY tas nooit uit de mode raakt. Door weloverwogen designs die de test van tijd doorstaan is iedere BURKELY tas gemaakt om een levenslang mee te gaan. Hier zijn we zo zeker van dat we 5 jaar lang garantie bieden op jouw tas. Een tas met meer dan genoeg vakjes en ruimte voor al jouw spullen geproduceerd met respect voor mens en natuur. Op deze manier geniet jij zorgeloos van jouw BURKELY tas. Koop minder, maar beter. Bij BURKELY, We've got your bag!

