BURKER introduceert de nieuwe ‘Nicky Petite Chic” het horloge wat je pols een extra touch geeft.

Burker Watches is een jong en snelgroeiend horlogemerk voor dames gevestigd in Amsterdam. Met passie worden horlogesontworpen die ervoor zorgen dat mode en design voor iedere vrouw toegankelijk zijn, nu en in de toekomst. Burker is altijd op de hoogte van alle nieuwe fashion trends.

Na de release van de Nicky collectie in 2019 introduceerde Burker in 2020 desuccesvolle Nicky Petite collectie. Dit is een kleinere versie van het horloge in combinatie met een smaller horlogeband wat zorgt voor een vintage look. Klein, fijn en smal is de combinatie anno 2021. Dus dat houden we zo, maar we voegen er nu een extra touch aan toe. Burker introduceert nu de Nicky Petite Chic. Eenhorloge dat de perfecte extra spark aan je pols geeft, maar de look chic en stijlvol houdt. It’s all about the details. De zirkonia-stenen op de horlogekast benadrukken het minimale en de luxe van het horloge. De collectie is verkrijgbaar in twee kleuren. Goud en een combinatie van goud en zilver. De Nicky Petite Chic is perfect om het hele jaar door te dragen bij elke gelegenheid. Uitgaan of binnen blijven, met de Nicky Petite Chic om je pols straal je altijd. Alle collecties zijn gemaakt om vrouwen een mooi, maar tijdloos accessoire te bieden. Alle Burker horloges zijn gemaakt van roestvrij staal.

