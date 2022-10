Buro jantrendman presenteert SS2024 trends

Buro Jan Trendman gaat het nieuwe seizoen aftrappen met een grote LIVE presentatie vol consumenten & design trends!

Eindelijk weer een LIVE presentatie zoals u van buro jantrendman gewend bent. Een ochtend vol trend inspiratie in combinatie met de mogelijkheid om (opnieuw) in contact te komen met vakgenoten. We onderzoeken de mogelijkheid om ook na afloop een lunch aan te bieden, meer info hierover volgt spoedig!

In deze nieuwe presentaties bespreken we recente maatschappelijke ontwikkelingen en het daaruit volgende consumentengedrag. Dit vertalen we naar 5 inspirerende thema’s met mode, footwear, interieur, design & retail informatie. En natuurlijk is er ook aandacht voor materiaalinnovatie, nieuwe silhouetten en vormen en kleurkaarten.

Deze presentatie is live te bezoeken op maandagochtend 28 november in Amsterdam en duurt van 9:30 tot 12:30. Kaarten zijn nu te koop met €20 early bird korting. Klik hier om kaarten te kopen . Korting geldt tot en met 24 oktober.

Liever online volgen?

Dat kan ook live op maandag 5 december van 09:30 tot 11:45.

Inclusief digitale handout (met Pantone TCX colors)

Locatie: FC Hyena, Amsterdam