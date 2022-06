Butcher of Blue: De zoektocht naar perfectie

A semplicità è l’ultima sofisticazione

Of anders gezegd: eenvoud is de ultieme verfijning.

Butcher of Blue is altijd op zoek naar kwaliteit en perfectie. Niet te ingewikkeld, het moet vooral goed zijn. Kwaliteit van leven is daarbij een grote inspiratiebron. Niet heel gek dat Butcher’s trots, de Modesto jeans, geboren is in Italië.

Het Italiaanse leven staat in het teken van kwaliteit. Van een espresso in de ochtend tot een goed glas Prosecco in de middag. De kunst om pure ingrediënten om te zetten tot een maaltijd om nooit te vergeten. De Italianen hebben het uitgevonden, ze leven zo, ze dromen zo en staan ermee op. Het zit in elke vezel van hun cultuur. Met dezelfde passie is Butcher of Blue op zoek naar perfectie. Dat is hoe we werken. Onze “erecode”. Als we iets doen dan doen we het met liefde tot het perfect is.

Butcher of Blue, eigendom van het merk.

Butcher of Blue maakte een roadtrip door Noord-Italië om het Italiaanse leven van dichtbij te zien. Op bezoek bij verschillende ambachtslieden om de kwaliteit van het leven te ervaren.

We bezochten een proseccomaker in Valdobbiadene die het circulaire productieproces van zijn vader en grootvader met trots in stand houdt. Dé bakker in Bassano del Grappa die dagelijks brood en patisserie maakt met hoogwaardige ingrediënten en een gezonde dosis passie. Het wereldwijd bekende Grappa instituut Poli die al sinds 1898 op traditionele wijze Grappa distilleert. Bij Textielfabrikant Lanificio Paoletti die al tien generaties lang wol weeft voor vele prominente kledingmerken maar ook de legeruniformen maakte voor het berg corps de Alpini. En de pioniers van Anonima Torniture, die gevonden hout een nieuw leven geven.

Onze conclusie.

Het moet ‘fottutamente perfetto’ zijn.

