Butcher of Blue Spring/Summer 23 - A cut above the rest

Butcher’s zomer van 2023 staat in het teken van comfort en stijl. Soepel vallende en duurzame stoffen met een hoog draagcomfort, of je nu flaneert door broeierige Zuid-Europese straatjes of wandelt door de outback. Elk stuk in de collectie is ontwikkeld met oog voor detail en liefde voor het maken van kleding.

Nieuw in de collectie zijn de Archi Crew en Aix Polo. De zijkanten en de kraag van Archi zijn uitgevoerd in een andere katoenweving, voor een soepel plooiende fit. De Aix Polo is een superzachte linnen knit met fijne details. Daarnaast brengen we een pallet van luxe jerseys, gemaakt van lichtgewicht hoogzomer stoffen tot stoere 330gsm die je het hele jaar kunt dragen.

Bekende bestsellers als de Army Tee en Saturn Overshirt keren in SS23 terug in frisse kleuren en favorieten als Loner Short en Swan Overshirt hebben een update gekregen. De collectie biedt de kans om eindeloos te combineren binnen hetzelfde kleurenpallet waardoor elke outfit piekfijn uitkomt. Dit seizoen is er extra aandacht geschonken aan het pakket premium cotton knitwear. Met een vernieuwd kleurbeeld en extra ontwikkeling bij de crewneck’s, halfzips en polo’s is het zeker de moeite waard om naar deze items uit te kijken.

Butcher of Blue, SS23

MRS. BUTCHER

Dit seizoen voor de derde keer: Mrs. Butcher. She is here to stay! Een complete vrouwencollectie inclusief Isa Long Dress en vernieuwde Diga Jumpsuit. Maar ook de Luciana Jeans en Yves Knit geven een frisse look. Casual, comfy en chique tegelijk.

ARTWORKS

In beide collecties is een ruime keus aan graphics, ditmaal geïnspireerd door roadtrips naar het Ierse Clifden en Bassano del Grappa, Italië. Op iedere reis nemen we elementen en technieken mee terug die verwerkt worden in de volgende collectie. Altijd “In search of perfection”. Butcher of Blue wordt verkocht bij meer dan 140 kwalitatief premium retailers in Nederland en daarbuiten. De Butcher of Blue en Mrs. Butcher SS23 collectie is nu te bekijken in het clubhuis in Amersfoort.

Nog geen klant? Maak een vrijblijvende afspraak via stefan@butcherofblue.com. Voor persaanvragen mail met joelle@butcherofblue.com